Rıza Kocaoğlu yeni sevgilisiyle sarma dolaş! Yeni aşkı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın güzeli çıktı! Hazal'dan sonra...
Son olarak, final yapan Çukur dizisinde canlandırdığı Aliço karakteriyle ekranlarda boy gösteren Rıza Kocaoğlu, uzunca bir süre kendisi gibi oyuncu olan Hazal Subaşı ile aşk yaşadı. Çiftin yollarını ayırmasının adından Rıza Kocaoğlu'nun adı Yüsra Geyik'le anılmıştı ama dedikodular hiçbir zaman doğrulanmadı. Ve sonunda 43 yaşındaki oyuncunun yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. O da Rıza Kocaoğlu gibi bir oyuncu. Çiçeği burnunda çift önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. İşte Rıza Kocaoğlu'nun yeni aşkı.
09.04.2022 09:28 - Son Güncelleme: 09.04.2022 09:28
Final yapan 'Çukur' dizisindeki 'Aliço' karakteriyle adından söz ettiren Rıza Kocaoğlu, rol arkadaşı Hazal Subaşı'dan ayrıldıktan sonra önce Yüsra Geyik, ardından yönetmen Burcu Alptekin ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelmişti. Tüm bu aşk iddialarının ardından Rıza Kocaoğlu sonunda sevgilisiyle görüntülendi.
Final yapan Çukur dizisindeki Aliço rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Rıza Kocaoğlu, yeni bir aşka yelken açtı.
Ro arkadaşı Hazal Subaşı'yla uzun süreli bir birliktelik yaşayan Rıza Kocaoğlu ayrılığın ardından adından epey söz ettirdi.
Hazal Subaşı'dan ayrıldıktan sonra Yüsra Geyik ve yönetmen Burcu Alptekin ile aşk yaşadığı ileri sürülen Kocaoğlu'nun yeni aşkı oyuncu Selin Işık çıktı.