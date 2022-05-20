Rıza Baba’nın ilk göz ağrısıydı! Arka Sokaklar’ın kıvırcık Pınar’ının son haline bakın! 40 yaşındaki Pınar Aydın’ı gören dilini ısırdı

Giresun'a yerleşerek ekranlara veda eden Aydın, yıllar sonra gündem oldu. Birçok internet kullanıcısı, Aydın'ın son halini merak edip araştırmaya başlandı. Ünlü oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.