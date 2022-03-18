Rıza Baba'nın ilk göz ağrısına bakın! Arka Sokaklar’ın Pınar’ını tanımak artık imkansız! 40 yaşındaki Pınar Aydın değişimiyle şaşırttı
Rıza Baba'nın ilk göz ağrısına bakın! Kadrosunda Özgür Ozan, Zafer Ergin, Şevket Çoruh gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin ilk bölümlerinde Rıza Baba'nın kızı Pınar'ı canlandıran Pınar Aydın, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. 2015 yılında Harun Ovalıoğlu ile evlenerek gözlerden uzak bir yaşam tercih eden Aydın'ın son halini görenler şaştı kaldı. Aydın'ı görenler 'tanıyamadım' yorumunda bulundu. Öte yandan Ovalıoğlu ile sürdürdüğü mutlu evliliğinden iki evladı olan oyuncunun fit hali de dikkat çekti. İşte Pınar Aydın'ın son hali...
18.03.2022 23:27 - Son Güncelleme: 18.03.2022 23:27
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Pınar karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Aydın, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.