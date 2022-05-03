Rihanna'nın hamile heykeli Met Gala 2022’ye damga vurdu sosyal medya yıkıldı: "Tam 'heykeli dikilecek kadın' durumu..."
Rihanna'nın hamile heykeli Met Gala 2022'ye damga vurdu, sosyal medya yıkıldı. Met Gala 2022'ye doğumu yaklaştığı için katılamayan Rihanna'nın mermer heykeli gündeme bomba gibi düştü. Heykelini oldukça komik ve gösterişli bulan Rihanna, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Riri'nin heykelini görenler, "Tam 'heykeli dikilecek kadın' durumu..." , "Katılamadı ama bomba etti yarattı" yorumları yaptı.
"TAM 'HEYKELİ DİKİLECEK KADIN' DURUMU..."
Rihanna'nın hamile heykeli Met Gala 2022'ye damga vurdu, sosyal medya yıkıldı.
Met Gala, dün gece New York'ta düzenlendi. Galaya birbirinden ünlü isimler katılırken, Rihanna bu yılki gecede yer almadı. Ancak gecede Rihanna'nın hamile heykeli dikkat çekti.
34 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, bu yılki etkinliğe yakın zamanda doğum yapacak olduğu için katılmadı. Rihanna, her ne kadar bu yılın Met Gala'sında boy gösteremese de onun için özel olarak yapılan mermer heykeli sanatçıyı temsilen oradaydı. Şarkıcı, gecedeki mermer heykelinin olduğu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
"BUNDAN DAHA GÖSTERİŞLİ NE OLABİLİR?"
Paylaşımında heykelinin çok hoşuna gittiğini ve ona çok güldüğünü belirten Rihanna, gönderiyi şu sözlerle paylaştı:
"Bundan daha gösterişli ne olabilir? Teşekkürler."