Rihanna'nın hamile heykeli Met Gala 2022’ye damga vurdu sosyal medya yıkıldı: "Tam 'heykeli dikilecek kadın' durumu..."

34 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, bu yılki etkinliğe yakın zamanda doğum yapacak olduğu için katılmadı. Rihanna, her ne kadar bu yılın Met Gala'sında boy gösteremese de onun için özel olarak yapılan mermer heykeli sanatçıyı temsilen oradaydı. Şarkıcı, gecedeki mermer heykelinin olduğu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.