Rihanna'nın göğüs frikiği ayrı karnı ayrı olay! "İlk çocuğuna hamile" iddiası ortalığı karıştırdı o görüntüler gündeme bomba gibi düştü...

Tweet binlerce retweet ve favori aldı, ancak iddiaları destekleyecek başka bir detay henüz ortaya yok. Rihanna, 2019 yılında çıkan hamilelik dedikoduları için, "Böyle şeyler düşünmüyorum. Ama bilmiyorum...Tanrı'nın planı." "Bu röportajdan sonra tüm hamilelik söylentilerini dört gözle bekliyorum" demişti.