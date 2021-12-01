Rihanna'nın göğüs frikiği ayrı karnı ayrı olay! "İlk çocuğuna hamile" iddiası ortalığı karıştırdı o görüntüler gündeme bomba gibi düştü
Rihanna'nın göğüs frikiği ayrı karnı ayrı olay! "İlk çocuğuna hamile" iddiası ortalığı karıştırdı, o görüntüler gündeme bomba gibi düştü... Barbados'un bağımsızlığını ilan ettiği törende Ulusal Kahraman ilan edilen Rihanna, geceye ait görüntülerde şiş karnıyla dikkat çekti. Hayranları ise "Rihanna hamile mi" sorusunu gündeme getirdi. Yaklaşık bir yıldır ünlü rapçi ASAP Rocky ile gözlerden uzak ilişki yürüten ve hamile olduğu ileri sürülen Rihana'nın yaşı merak ediliyor.
FRİKİK VERDİ KARNINI GİZLEDİ!
Rihanna'nın göğüs frikiği ayrı karnı ayrı olay! "İlk çocuğuna hamile" iddiası ortalığı karıştırdı o görüntüler gündeme bomba gibi düştü...
Son görüntüsünde şiş karnıyla dikkat çeken dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, bu dedikoduların tekrar yayılmasına neden oldu. Birleşik Krallık'tan ayrılarak ilk cumhurbaşkanlığı göreve başlamalarını kutlayan Barbados töreninden görüntülerin ardından, hayranları Rihanna'nın hamile olabileceği konusunda iddialar ortaya attı.
RİHANNA HAMİLE Mİ?
33 yaşındaki şarkıcı Rihanna'nın Barbados'taki törende giydiği kıyafeti ve pozları, karnında her zamankinden fazla bir şişlik olduğunu ortaya koydu. Hamilelik iddiaları kısa sürede hayranlarının gündemine düşerken, bir kullanıcı şunları yazdı :
"Rihanna, A$AP Rocky'den ilk çocuğuna hamile."
Tweet binlerce retweet ve favori aldı, ancak iddiaları destekleyecek başka bir detay henüz ortaya yok. Rihanna, 2019 yılında çıkan hamilelik dedikoduları için, "Böyle şeyler düşünmüyorum. Ama bilmiyorum...Tanrı'nın planı." "Bu röportajdan sonra tüm hamilelik söylentilerini dört gözle bekliyorum" demişti.
Bu görüntüsü ile gündeme bomba gibi düşen Rihanna'nın yaşı da merak ediliyor. İşte başta Rihanna olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...