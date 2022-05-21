Rihanna'nın bebeği yüzünü gösterdi! İşte hamileliği tüm dünyaya dert olan Rihanna ve A$AP Rocky’nin çocuğu
Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna uzun süredir albüm yapmıyor ancak magazin gündeminin ilk sıralarından da düşmüyor. Bir süre önce birlikte olduğu sevgilisi ASAP Rocky ile bebek beklediklerini objektiflere verdiği pozlarla duyurmuştu. Ardından aldatıldığı iddia edilen Rihanna tüm bu süre zarfında cesur hamilelik stiliyle magazin gündeminden düşmedi. Hamileliği boyunca çok konuşulan, geçtiğimiz günlerde doğum yapan Rihanna'nın bebeği sonunda yüzünü gösterdi.
Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ve gerçek adı Robyn Rihanna Fenty olan Rihanna, geçtiğimiz aylarda hamilelik sürecini Extra'ya anlatmıştı. Bu dönemin göründüğü gibi rahat geçmediğini anlatan Barbadoslu şarkıcı, normal olmayan aşermeler ve inanılmaz bir yorgunluk yaşadığını belirtmişti.
"AŞIRI YORGUN HİSSEDİYORUM"
Rihanna, kendini nasıl hissettiği sorulunca, "Harika hissediyorum, bazen aşırı yorgun ve buna alışkın değilim. Gecenin herhangi bir saatinde uyanık kalabiliyordum ama şu an bedenim her dakika bana 'şu an uyuman gerekiyor' diyor" demişti.
"HALA AYNI KİŞİYİM"
Bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü yıldız, geçtiğimiz günlerde ise Amerikan Vogue için objektif karşısında poz vermişti. Hamilelik stili ve partneri Asap Rocky ile ilgili özel açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki şarkıcı, "İlk başta büyülü bir değişim yaşayacağımı düşündüm ama hala aynı kişiyim" demişti.
"Hamile olduğumu öğrendiğimde, hiçbir şekilde hamilelik kıyafeti almaya gitmeyeceğimi düşündüm" diyen Rihanna, farklı kıyafetler giymeyi sevdiğini belirtmiş ve "Sırf vücudum değişiyor diye bu yönümü değiştirmeye çalışmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.