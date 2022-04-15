Rihanna'nın 'Asap'ını bozan haber! 6 aylık hamile olan Rihanna meğer Asap Rocky'nin ihanetini yakalamış hem de bakın kiminle...
Rihanna'nın 'Asap'ını bozan haber! Rihanna'nın hamileyken, sevgilisi Asap Rocky'nin ihanetini yakaladığı iddia edildi. Amerikalı rap şarkıcısı Asap Rocky ile ilk çocuğunu dünyaya getirmeye hazırlanan Rihanna, hamile stiliyle gündemden düşmüyordu. Rihanna hamileliği sürecinde sevgilisini başka bir kadınla yakalamış. İddialara göre daha bebek gelmeden ayrılık geldi. Peki Asap, Riri'yi kiminle aldattı? İşte şoke eden o isim...
15.04.2022 10:26 - Son Güncelleme: 15.04.2022 10:33
Rihanna'nın 'Asap'ını bozan haber! 6 aylık hamile olan Rihanna meğer Asap Rocky'nin ihanetini yakalamış hem de bakın kiminle...
Hamilelik stiliyle adından sıkça söz ettiren Rihanna anne olmak için gün sayarken şoke olan bir olay yaşadı. Rap şarkıcısı Asap Rocky ile ilk çocuklarını bekleyen şarkıcı iddialara göre aldatıldı.
İddialara göre ünlü isim Asap Rocky ve Muaddi'yi yakaladı. Bu iddialara henüz taraflardan açıklama gelmedi.