Rihanna tuvaletten paylaştığı yarı çıplak karesiyle ortalığı salladı! Karnı burnunda pozları olay olan Riri doğurdu doğuracak!
Rihanna tuvaletten paylaştığı yarı çıplak karesiyle ortalığı salladı! Karnı burnunda pozları olay olan Riri 'doğurdu doğuracak' dedirtti. Barbadoslu şarkıcı Rihanna ile rapçi sevgilisi ASAP Rocky, 'bebek' bekliyor. Geçtiğimiz aylarda "İlk çocuğuna hamile" iddiasıyla gündeme gelen ve Ulusal Kahraman ilan edilen Rihanna, geceye ait görüntüleriyle herkesi şaşkına çevirmişti. İlk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Rihanna, belirginleşen karnını bir kez daha gözler önüne serdi. Tuvalette yarı çıplak çekildiği fotoğrafını paylaşan Rihanna'nın kaç yaşında olduğu merak konusu...
03.02.2022 17:37
- Son Güncelleme: 03.02.2022 17:43
Rihanna tuvaletten paylaştığı yarı çıplak karesiyle ortalığı salladı! Karnı burnunda pozları olay olan Riri doğurdu doğuracak!
Şimdilerde "bebek" sevinci yaşayan Rihanna'dan beklenen fotoğraf geldi. Objektif karşısına geçen ünlü şarkıcı, gün geçtikçe belirginleşen karnını Instagram'dan yayınlamayı ihmal etmedi.
ASAP Rocky, GQ ile yaptığı röportajda Rihanna'yı "Hayatının aşkı" olarak tanımlamıştı. Gerçek adı "Rakim Nakache Mayers" olan ASAP Rocky, bekar olmaktan çok, bir ilişki içinde olmayı tercih ettiğini ifade etmişti.