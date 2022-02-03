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Haberler Magazin Rihanna tuvaletten paylaştığı yarı çıplak karesiyle ortalığı salladı! Karnı burnunda pozları olay olan Riri doğurdu doğuracak!

Rihanna tuvaletten paylaştığı yarı çıplak karesiyle ortalığı salladı! Karnı burnunda pozları olay olan Riri doğurdu doğuracak!

Rihanna tuvaletten paylaştığı yarı çıplak karesiyle ortalığı salladı! Karnı burnunda pozları olay olan Riri 'doğurdu doğuracak' dedirtti. Barbadoslu şarkıcı Rihanna ile rapçi sevgilisi ASAP Rocky, 'bebek' bekliyor. Geçtiğimiz aylarda "İlk çocuğuna hamile" iddiasıyla gündeme gelen ve Ulusal Kahraman ilan edilen Rihanna, geceye ait görüntüleriyle herkesi şaşkına çevirmişti. İlk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Rihanna, belirginleşen karnını bir kez daha gözler önüne serdi. Tuvalette yarı çıplak çekildiği fotoğrafını paylaşan Rihanna'nın kaç yaşında olduğu merak konusu...

03.02.2022 17:37 - Son Güncelleme: 03.02.2022 17:43
Rihanna tuvaletten paylaştığı yarı çıplak karesiyle ortalığı salladı! Karnı burnunda pozları olay olan Riri doğurdu doğuracak!

Rihanna tuvaletten paylaştığı yarı çıplak karesiyle ortalığı salladı! Karnı burnunda pozları olay olan Riri doğurdu doğuracak!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Rihanna tuvaletten paylaştığı yarı çıplak karesiyle ortalığı salladı! Karnı burnunda pozları olay olan Riri doğurdu doğuracak!

Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın 'hamile' olduğu yönündeki dedikodular doğru çıkmıştı. Gerçek adı "Robyn Fenty" olan ünlü yıldızın anne olmaya hazırlandığı öğrenilmişti.

Rihanna tuvaletten paylaştığı yarı çıplak karesiyle ortalığı salladı! Karnı burnunda pozları olay olan Riri doğurdu doğuracak!

Şimdilerde "bebek" sevinci yaşayan Rihanna'dan beklenen fotoğraf geldi. Objektif karşısına geçen ünlü şarkıcı, gün geçtikçe belirginleşen karnını Instagram'dan yayınlamayı ihmal etmedi.

Rihanna tuvaletten paylaştığı yarı çıplak karesiyle ortalığı salladı! Karnı burnunda pozları olay olan Riri doğurdu doğuracak!

3-4 ÇOCUK İSTİYOR
Rihanna, daha önce gelecek planlarından bahsetmişti. 10 yıl içinde evleneceği kişiyi bulamasa da üç veya dört çocuk yapacağını söyleyen Rihanna, "Bunu kendi başıma yapabilir miyim? Tabii ki evet!" demişti.

Rihanna tuvaletten paylaştığı yarı çıplak karesiyle ortalığı salladı! Karnı burnunda pozları olay olan Riri doğurdu doğuracak!

ASAP Rocky, GQ ile yaptığı röportajda Rihanna'yı "Hayatının aşkı" olarak tanımlamıştı. Gerçek adı "Rakim Nakache Mayers" olan ASAP Rocky, bekar olmaktan çok, bir ilişki içinde olmayı tercih ettiğini ifade etmişti.

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