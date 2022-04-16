Rihanna hamileyken aldatıldı iddiası sonrası ilk ağızdan açıklama geldi! Hamileliğinden bu yana giyinmeyi unutan Rihanna...
Rihanna'nın hamileyken, sevgilisi Asap Rocky'nin ihanetini yakaladığı iddia edildi. Amerikalı rap şarkıcısı Asap Rocky ile ilk çocuğunu dünyaya getirmeye hazırlanan Rihanna, hamile stiliyle gündemden düşmüyordu. Gündeme bomba gibi düşen iddiaya göre Rihanna, hamileliği sürecinde sevgilisini başka bir kadınla yakalamış ve yine iddialara göre Asap ile Riri cephesinden daha bebek gelmeden ayrılık gelmişti. Bu iddialara yanıt kısa sürede ilk ağızdan geldi. İşte detaylar...
16.04.2022 15:52 - Son Güncelleme: 16.04.2022 15:52
Şimdilerde bir bebek bekleyen Rihanna ile ASAP Rocky, ihanet iddialarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Asap Rocky'nin, hamile sevgilisi Riri'yi ünlü ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi ile aldattığı öne sürülmüştü.
Hamilelik stiliyle adından sıkça söz ettiren Rihanna anne olmak için gün sayarken şoke olan bir olay yaşadı. Rap şarkıcısı Asap Rocky ile ilk çocuklarını bekleyen şarkıcı iddialara göre aldatıldı.
İddialara göre ünlü isim Asap Rocky ve Muaddi'yi yakaladı. Şok iddia hakkında, Rihanna ve Rocky'ye yakın bir kaynak TMZ'ye konuştu: "Yüzde bir milyon yalan haber. Onlar gayet iyi."