Rihanna 'hamile kıyafeti almayacağım' demişti! Süper mini elbisesiyle zor anlar yaşayan Rihanna hem önden hem de arkadan...
Rihanna 'hamile kıyafeti almayacağım' demişti! Süper mini elbisesiyle zor anlar yaşayan Rihanna hem önden hem de arkadan frikik vermemek için büyük çaba harcadı. Bir süre önce birlikte olduğu sevgilisi ASAP Rocky ile bebek beklediklerini objektiflere verdiği pozlarla duyurmuştu dünyaca ünlü şarkıcı... Geçtiğimiz günlerde "Psikopat bir anne" olacağım diyen 34 yaşındaki Rihanna'nın hamile tarzı gündemden düşmüyor. "Hamile kıyafeti almayacağım. Hamile pantolonu, kotu, elbisesi ya da toplumun dayattığı başka kıyafetleri almayacağım" diyen Rihanna yine ilginç bir seçim yaptı. Los Angeles'ta arkadaşlarıyla geç saatte yemek için buluşan Rihanna tüylü eteğiyle zor anlar yaşadı.
Rihanna 'hamile kıyafeti almayacağım' demişti! Süper mini elbisesiyle zor anlar yaşayan Rihanna hem önden hem de arkadan frikik vermemek için büyük çaba harcadı...
Rihanna, hamilelik süreciyle ilgili "Bazen aşırı yorgun ve buna alışkın değilim. Gecenin herhangi bir saatinde uyanık kalabiliyordum ama şu an bedenim her dakika bana 'Şu an uyuman gerekiyor' diyor" diye konuşmasına rağmen gece eğlencelerinden vazgeçmiyor. "Hamile kıyafeti almayacağım" diyen ünlü şarkıcı, göbeğini açıkta bırakan hamilelik stili gündeme geliyordu. Arkadaşlarıyla akşam yemeğinde buluşan Rihanna bu sefer göbeğini kapadı.
Süper mini bir elbise giyen Rihanna'nın elbisesinin alt kısmı tüy detaylıydı. Rihanna eteğiyle zaman zaman zor anlar yaşadı ve kameraların çektiği anlarda hem arkadan hem önden eteğine hakim olmaya çalıştı.
Rihanna, geçtiğimiz şubat ayında sürpriz bir haber vererek bir süredir birlikte olduğu sevgilisi ASAP Rocky ile bebek beklediklerini objektiflere verdiği pozlarla duyurmuştu.
Uzun zamandır, hamilelik stiliyle adından söz ettiren Rihanna, geçtiğimiz günlerde yine dikkatleri üzerine çekmişti.