Rihanna ’hamile kıyafeti almayacağım’ demişti! Süper mini elbisesiyle zor anlar yaşayan Rihanna hem önden hem de arkadan...

Rihanna, hamilelik süreciyle ilgili "Bazen aşırı yorgun ve buna alışkın değilim. Gecenin herhangi bir saatinde uyanık kalabiliyordum ama şu an bedenim her dakika bana 'Şu an uyuman gerekiyor' diyor" diye konuşmasına rağmen gece eğlencelerinden vazgeçmiyor. "Hamile kıyafeti almayacağım" diyen ünlü şarkıcı, göbeğini açıkta bırakan hamilelik stili gündeme geliyordu. Arkadaşlarıyla akşam yemeğinde buluşan Rihanna bu sefer göbeğini kapadı.