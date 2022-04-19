RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Rihanna hamile kaldığından beri giyinmiyor 'utanacak değilim' diyor! Kendini tepeden tırnağa iplerle bağladı açtıkça açıyor

Rihanna hamile kaldığından beri giyinmiyor 'utanacak değilim' diyor! Kendini tepeden tırnağa iplerle bağladı açtıkça açıyor

Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna uzun süredir albüm yapmıyor ancak magazin gündeminin ilk sıralarından da düşmüyor. Bir süre önce birlikte olduğu sevgilisi ASAP Rocky ile bebek beklediklerini objektiflere verdiği pozlarla duyurmuştu. Ardından aldatıldığı iddia edilen Rihanna tüm bu süre zarfında cesur hamilelik stiliyle magazin gündeminden düşmedi. Rihanna'nın hamileliğinin başından beri konuşulan stilindeki cesareti de yine olay oldu.

19.04.2022 16:14 - Son Güncelleme: 19.04.2022 16:14
Rihanna hamile kaldığından beri giyinmiyor ’utanacak değilim’ diyor! Kendini tepeden tırnağa iplerle bağladı açtıkça açıyor

Asap Rocky tarafından aldatıldığı iddialarıyla gündeme gelen Rihanna Asap Rocky ile görüntülenerek iddialara nokta koymuş oldu. Rihanna'nın hamileliğinin başından beri konuşulan stilindeki cesareti de yine olay oldu.

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Rihanna hamile kaldığından beri giyinmiyor ’utanacak değilim’ diyor! Kendini tepeden tırnağa iplerle bağladı açtıkça açıyor

Hamilelik stiliyle adından sıkça söz ettiren Rihanna anne olmak için gün sayarken şoke olan bir olay yaşadı. Rap şarkıcısı Asap Rocky ile ilk çocuklarını bekleyen şarkıcı iddialara göre aldatıldı.

Rihanna hamile kaldığından beri giyinmiyor ’utanacak değilim’ diyor! Kendini tepeden tırnağa iplerle bağladı açtıkça açıyor

Asap Rocky iddiaya göre Riri'yi ünlü ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi ile aldattı. Riri, Amina Muaddi'yi takipten de çıktı. Asap geçtiğimiz senelerde Amina Muaddi ile bir iş birliği yapmıştı.

Rihanna hamile kaldığından beri giyinmiyor ’utanacak değilim’ diyor! Kendini tepeden tırnağa iplerle bağladı açtıkça açıyor
Rihanna hamile kaldığından beri giyinmiyor ’utanacak değilim’ diyor! Kendini tepeden tırnağa iplerle bağladı açtıkça açıyor

Şimdilerde bir bebek bekleyen Rihanna ile ASAP Rocky, ihanet iddialarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Asap Rocky'nin, hamile sevgilisi Riri'yi ünlü ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi ile aldattığı öne sürülmüştü.

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