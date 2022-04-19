Rihanna hamile kaldığından beri giyinmiyor 'utanacak değilim' diyor! Kendini tepeden tırnağa iplerle bağladı açtıkça açıyor
Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna uzun süredir albüm yapmıyor ancak magazin gündeminin ilk sıralarından da düşmüyor. Bir süre önce birlikte olduğu sevgilisi ASAP Rocky ile bebek beklediklerini objektiflere verdiği pozlarla duyurmuştu. Ardından aldatıldığı iddia edilen Rihanna tüm bu süre zarfında cesur hamilelik stiliyle magazin gündeminden düşmedi. Rihanna'nın hamileliğinin başından beri konuşulan stilindeki cesareti de yine olay oldu.
19.04.2022 16:14 - Son Güncelleme: 19.04.2022 16:14
Hamilelik stiliyle adından sıkça söz ettiren Rihanna anne olmak için gün sayarken şoke olan bir olay yaşadı. Rap şarkıcısı Asap Rocky ile ilk çocuklarını bekleyen şarkıcı iddialara göre aldatıldı.
Şimdilerde bir bebek bekleyen Rihanna ile ASAP Rocky, ihanet iddialarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Asap Rocky'nin, hamile sevgilisi Riri'yi ünlü ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi ile aldattığı öne sürülmüştü.