Rihanna hamile kaldığından beri giyinmiyor 'bebek karnında üşüttü!' Varını yoğunu ortaya koydu taşını süsünü eksik etmedi
Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna uzun süredir albüm yapmıyor ancak magazin gündeminin ilk sıralarından da düşmüyor. Bir süre önce birlikte olduğu sevgilisi ASAP Rocky ile bebek beklediklerini objektiflere verdiği pozlarla duyurmuştu. Ardından aldatıldığı iddia edilen Rihanna tüm bu süre zarfında cesur hamilelik stiliyle magazin gündeminden düşmedi. Rihanna'nın hamileliğinin başından beri konuşulan stilindeki cesareti de yine olay oldu.
Hamilelik stiliyle adından sıkça söz ettiren Rihanna anne olmak için gün sayarken şoke olan bir olay yaşadı. Rap şarkıcısı Asap Rocky ile ilk çocuklarını bekleyen şarkıcı iddialara göre aldatıldı.
Şimdilerde bir bebek bekleyen Rihanna ile ASAP Rocky, ihanet iddialarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Asap Rocky'nin, hamile sevgilisi Riri'yi ünlü ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi ile aldattığı öne sürülmüştü.
İLK AĞIZDAN AÇIKLAMA
Hamile olan Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky ile ilişki yaşadığı ileri sürülen ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi, konuya Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla açıklık getirmişti:
"Sosyal medyada bu kadar hızla yayılan asılsız bir yalanın; bir yanıtı ya da açıklamayı hak etmediğine inandım her zaman. Özellikle de bu kadar "aşağılık" olanların. Başlangıçta böylesine kötü niyetle uydurulan bir dedikodunun, ciddiye alınmaması gerektiğini düşündüm. Ama öyle bir toplumda yaşıyoruz ki insanlar gerçek olup olmadığına bakmaksızın her konu hakkında çok hızlı bir şekilde konuşuyor."