Rihanna hamile kaldığından beri giyinmiyor ’bebek karnında üşüttü!’ Varını yoğunu ortaya koydu taşını süsünü eksik etmedi

İLK AĞIZDAN AÇIKLAMA

Hamile olan Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky ile ilişki yaşadığı ileri sürülen ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi, konuya Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla açıklık getirmişti:

"Sosyal medyada bu kadar hızla yayılan asılsız bir yalanın; bir yanıtı ya da açıklamayı hak etmediğine inandım her zaman. Özellikle de bu kadar "aşağılık" olanların. Başlangıçta böylesine kötü niyetle uydurulan bir dedikodunun, ciddiye alınmaması gerektiğini düşündüm. Ama öyle bir toplumda yaşıyoruz ki insanlar gerçek olup olmadığına bakmaksızın her konu hakkında çok hızlı bir şekilde konuşuyor."