Rihanna hakkında şok gerçek: Rihanna'nın çocuğu mu var? Sosyal medya bu fotoğrafla çalkalanıyor!
Rihanna, Instagram'da bir annenin paylaştığı fotoğrafa etiketlenince az kalsın aklını kaybediyordu. 7 yaşındaki küçük kızın fotoğrafını görünce şok olan 31 yaşındaki Barbadoslu yıldız, küçük kızı kendi Instagram profilinden, "Neredeyse telefonumu düşürecektim" notuyla paylaştı. Rihanna'ya adeta ikizi kadar benzeyen küçük kızın fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede olay oldu. Riri'nin bazı takipçileri, "Rihanna'nın çocuğu mu var?" şeklinde yorumda bulundu. Dünyaca ünlü isimler de Rihanna'nın paylaşımına kayıtsız kalamadı. Rihanna'yı takip eden Priyanka Chopra, Miranda Kerr, Lena Waithe , Snoop Dog gibi ünlüler şaşkınlıklarını yazdıkları mesajlarla dile getirdi. İşte Rihanna ve diğer ünlülerin şaşırtan benzerlikleri...
Rihanna'nın paylaşımı sosyal medyada olay oldu. 31 yaşındaki ünlü şarkıcı Rihanna, Instagram'd bir annenin 7 yaşındaki kızının fotoğrafını çekip sosyal medyadan Rihanna'yı etiketleyince olanlar oldu. Küçük kızı görünce şoka uğrayan Rihanna duygularını, "Neredeyse telefonumu düşürecektim" notuyla paylaştı.
Rihanna'yı takip eden Priyanka Chopra, Miranda Kerr, Lena Waithe , Snoop Dog gibi ünlüler şaşkınlıklarını yazdıkları mesajlarla dile getirdi. Hatta Snoop Dog "Ne zaman bir bebek sahibi oldun?" diye esprili bir yorum yaptı. İşte Rihanna'ya çocuğu kadar benzeyen küçük kız ve diğer ünlülerin şaşırtan benzerlikleri...