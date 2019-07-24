Rihanna hakkında şok gerçek: Rihanna'nın çocuğu mu var? Sosyal medya bu fotoğrafla çalkalanıyor!

Rihanna, Instagram'da bir annenin paylaştığı fotoğrafa etiketlenince az kalsın aklını kaybediyordu. 7 yaşındaki küçük kızın fotoğrafını görünce şok olan 31 yaşındaki Barbadoslu yıldız, küçük kızı kendi Instagram profilinden, "Neredeyse telefonumu düşürecektim" notuyla paylaştı. Rihanna'ya adeta ikizi kadar benzeyen küçük kızın fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede olay oldu. Riri'nin bazı takipçileri, "Rihanna'nın çocuğu mu var?" şeklinde yorumda bulundu. Dünyaca ünlü isimler de Rihanna'nın paylaşımına kayıtsız kalamadı. Rihanna'yı takip eden Priyanka Chopra, Miranda Kerr, Lena Waithe , Snoop Dog gibi ünlüler şaşkınlıklarını yazdıkları mesajlarla dile getirdi. İşte Rihanna ve diğer ünlülerin şaşırtan benzerlikleri...

24.07.2019 12:46 - Son Güncelleme: 24.07.2019 12:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





