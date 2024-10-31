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Rihanna çocuklarıyla ev halini yayınladı! Yatak odası tarzıyla akıllara Serenay Sarıkaya'yı getirdi

Dünyaca ünlü yıldız Rihanna, çocuklarıyla çekindiği pozu Instagram hesabından paylaştı. Rihanna paylaşımı bir anda sosyal medyada gündem oldu. Leopar desenli örtü, Serenay Sarıkaya'nın ikonik koltuğunu akıllara getirdi.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 11:28 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 11:50
Rihanna çocuklarıyla ev halini yayınladı! Yatak odası tarzıyla akıllara Serenay Sarıkaya’yı getirdi

Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık üç yıldır beraber olan Rihanna, 2022'de ilk bebeğini kucağına almıştı. İkinci çocuğuna hamile olduğunu ise Super Bowl performansında açıklayan ünlü yıldız, çocuklarıyla verdiği pozlarla dikkat çekti.

Rihanna ve ASAP Rocky geçtiğimiz yıl 1 Ağustos'ta ikinci bebeklerini gizli saklı kucaklarına almıştı.

Rihanna çocuklarıyla ev halini yayınladı! Yatak odası tarzıyla akıllara Serenay Sarıkaya’yı getirdi

INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI

Rihanna iki çocuğuyla fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Dakikalar içinde milyonlarca beğeni alan Rihanna'nın fotoğraf karesinde yer alan leopar desenli yatak örtüsü akıllara bir kez daha ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'yı getirdi.

Rihanna'nın çocuklarıyla ev haline yorum yağdı

Rihanna çocuklarıyla ev halini yayınladı! Yatak odası tarzıyla akıllara Serenay Sarıkaya’yı getirdi

Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz haftalarda evinin kapılarını açmış ve leopar desenli koltuğu ile sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.

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