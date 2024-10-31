Rihanna çocuklarıyla ev halini yayınladı! Yatak odası tarzıyla akıllara Serenay Sarıkaya’yı getirdi

Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık üç yıldır beraber olan Rihanna, 2022'de ilk bebeğini kucağına almıştı. İkinci çocuğuna hamile olduğunu ise Super Bowl performansında açıklayan ünlü yıldız, çocuklarıyla verdiği pozlarla dikkat çekti. Rihanna ve ASAP Rocky geçtiğimiz yıl 1 Ağustos'ta ikinci bebeklerini gizli saklı kucaklarına almıştı.

INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI Rihanna iki çocuğuyla fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Dakikalar içinde milyonlarca beğeni alan Rihanna'nın fotoğraf karesinde yer alan leopar desenli yatak örtüsü akıllara bir kez daha ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'yı getirdi. Rihanna'nın çocuklarıyla ev haline yorum yağdı