Reza Zarrab’ın eski sevgilisi Günel Zeynalova'dan zehir zemberek açıklama! “Bu kaçıncı kötülüğün?” Gözler eski eş Ebru Gündeş’te...
İbrahim Tatlıses'in henüz çocuk yaşlardayken keşfettiği Günel Zeynalova, kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulmuş özellikle Reza Zarrab ile yaşadığı aşkla hafızalara kazınmıştı. Bir röportajında "Gelinlik provasındayken Ebru Gündeş ile aldatıldığımı öğrendim" diyen Günel, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcının zehir zemberek bir açıklamada bulunduğu paylaşımdaki "Bu kaçıncı kötülüğün?" sözleri dikkat çekti. Günel'in paylaşımının ardından gözler Ebru Gündeş'e çevrildi. İşte detaylar...
05.07.2023 11:26 - Son Güncelleme: 05.07.2023 11:34
İbrahim Tatlıses keşfettiği Günel Zeynalova, hem kariyeri hem özel hayatı hem de yıllar içindeki değişimiyle sık sık adından söz ettirdi.
Özellikle Reza Zarrab ile yaşadığı aşkla bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı, ihanet haberleriyle de uzun süre gündem oldu.
Bir röportajında "Gelinlik provasındayken Ebru Gündeş ile aldatıldığımı öğrendim" diyen Günel, bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.
Azeri kızı Günel ve Ebru Gündeş'in Azerbaycan'da bir düğünde sahne almak için davet edildiği iddiasının ardından yapılan paylaşım, kafa karıştırdı.