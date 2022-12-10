Reza Zarrab 'Hadise'si' için bomba isimden bomba yorum 'Gerçekler er ya da geç ortaya çıkıyor' Ebru Gündeş'in kankası Şeyda Coşkun...
Ünlü şarkıcı Hadise'nin adı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk dedikodularına karışmıştı. Ebru Gündeş ile evli olduğu dönem Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddia edilen Hadise, haberleri yalanlamış ve ünlü şarkıcının Mehmet Dinçerler'le evlenmesi üzerine konu kapanmıştı. Ancak 30 Eylül'de Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliklerini sonlandıran Hadise, Reza Zarrab ile tekrar gündeme geldi. Daha önce Hadise ile Reza Zarrab'ın yazışmalarını okuduğunu ve ikilinin kayalıklarda el ele fotoğrafı olduğunu söyleyen ve şu sıralar Hadise'ye felan halde kafayı takmış olan Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz programında Zarrab ile Hadise'nin mesajlarını ifşalamıştı. Konu hakkında bir yorum da Şeyda Coşkun'dan geldi. İşte detaylar...
10.12.2022 15:08 - Son Güncelleme: 10.12.2022 15:08
Ancak 30 Eylül'de Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliklerini sonlandıran Hadise, boşanmanın ardından birçok iddiayla gündeme geldi.
Ancak en çok konuşulan iddialara, Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali'nin sunduğu Söylemezsem Olmaz ev sahipliği yaptı.
Hadise'nin, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddia edildi ve ikiliye ait olduğu söylenen mesajlar yayınlandı.
'GERÇEKLER ER GEÇ ORTAYA ÇIKIYOR'
Bir yanda bunlar olurken konu hakkında çarpıcı sözler yaşam koçu Şeyda Coşkun'dan geldi. Şeyda Coşkun 2019'da hem Ebru Gündeş'in hem de Hadise'nin yaşam koçuydu. Ama Hadise kendisini 13 kilo zayıflatan Şeyda Coşkun yüzünden vücudunda sarkmalar ve çatlaklar meydana geldiğini söyleyince ikilinin arası açılmıştı.