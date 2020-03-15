Reyting rekortmeni Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice’si Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia Dermancıoğlu ile benzerliği şaşırttı
ATV'deki ikinci yılında da zirvedeki yerini kimseye bırakmayan ve seyirciyi ekrana kilitleyen 'Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna katılan Esra Dermancıoğlu ile kızı Refia'yı görenler şaşırdı. Dermancıoğlu ile gözlerden uzak büyüttüğü kızı Refia Dermancıoğlu'nun benzerliği görenleri şoke etti. 7 Aralık 1968 tarihinde İstanbul'da doğan Türk dizi ve sinema oyuncusudur.Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunudur. Ana eğitimini Pierre Loti lisesinde tamamlayan Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitimini sürdürmüştür. Dermancıoğlu, Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri almıştır.
Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Esra Dermancıoğlu sosyal medyanın gündemine oturdu. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen diziye ikinci sezonunda katılan ve kilit rollerden birine hayat veren Esra Dermancıoğlu kızı Refia Dermancıoğlu ile gündem oldu. Kameralardan uzak büyüyen Refia Dermancıoğlu'nun annesine benzerliği sosyal medyayı salladı. İşte Esra Dermancıoğlu ile kızı Refia Dermancıoğlu'nun inanılmaz benzerliği...