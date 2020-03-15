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Reyting rekortmeni Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice’si Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia Dermancıoğlu ile benzerliği şaşırttı

ATV'deki ikinci yılında da zirvedeki yerini kimseye bırakmayan ve seyirciyi ekrana kilitleyen 'Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna katılan Esra Dermancıoğlu ile kızı Refia'yı görenler şaşırdı. Dermancıoğlu ile gözlerden uzak büyüttüğü kızı Refia Dermancıoğlu'nun benzerliği görenleri şoke etti. 7 Aralık 1968 tarihinde İstanbul'da doğan Türk dizi ve sinema oyuncusudur.Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunudur. Ana eğitimini Pierre Loti lisesinde tamamlayan Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitimini sürdürmüştür. Dermancıoğlu, Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri almıştır.

15.03.2020 15:36 - Son Güncelleme: 15.03.2020 15:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





