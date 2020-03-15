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Reyting rekortmeni Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice’si Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia Dermancıoğlu ile benzerliği şaşırttı

ATV'deki ikinci yılında da zirvedeki yerini kimseye bırakmayan ve seyirciyi ekrana kilitleyen 'Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna katılan Esra Dermancıoğlu ile kızı Refia'yı görenler şaşırdı. Dermancıoğlu ile gözlerden uzak büyüttüğü kızı Refia Dermancıoğlu'nun benzerliği görenleri şoke etti. 7 Aralık 1968 tarihinde İstanbul'da doğan Türk dizi ve sinema oyuncusudur.Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunudur. Ana eğitimini Pierre Loti lisesinde tamamlayan Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitimini sürdürmüştür. Dermancıoğlu, Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri almıştır.

15.03.2020 15:36 - Son Güncelleme: 15.03.2020 15:36
Reyting rekortmeni Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice’si Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia Dermancıoğlu ile benzerliği şaşırttı
Reyting rekortmeni Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice’si Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia Dermancıoğlu ile benzerliği şaşırttı

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Esra Dermancıoğlu sosyal medyanın gündemine oturdu. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen diziye ikinci sezonunda katılan ve kilit rollerden birine hayat veren Esra Dermancıoğlu kızı Refia Dermancıoğlu ile gündem oldu. Kameralardan uzak büyüyen Refia Dermancıoğlu'nun annesine benzerliği sosyal medyayı salladı. İşte Esra Dermancıoğlu ile kızı Refia Dermancıoğlu'nun inanılmaz benzerliği...

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Reyting rekortmeni Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice’si Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia Dermancıoğlu ile benzerliği şaşırttı
Reyting rekortmeni Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice’si Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia Dermancıoğlu ile benzerliği şaşırttı

İşte abla - kardeş gibi görünen anne - kızın çok konuşulan görüntüsü ve ünlü isimlerin çocukları...

Reyting rekortmeni Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice’si Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia Dermancıoğlu ile benzerliği şaşırttı
Reyting rekortmeni Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice’si Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia Dermancıoğlu ile benzerliği şaşırttı

Kerem Alışık

Reyting rekortmeni Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice’si Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia Dermancıoğlu ile benzerliği şaşırttı
Reyting rekortmeni Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice’si Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia Dermancıoğlu ile benzerliği şaşırttı

Kerem Alışık ve oğlu Sadri Alışık

Reyting rekortmeni Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice’si Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia Dermancıoğlu ile benzerliği şaşırttı
Reyting rekortmeni Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice’si Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia Dermancıoğlu ile benzerliği şaşırttı

Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık

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