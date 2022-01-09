Reynmen’in annesi Nasibe Aktaş'a dava! Sosyal medyadaki o sözleri başına dert oldu
Özgür Duran'ın, 5 Şubat 2021 tarihinde Yeni İstanbul Caddesi'ndeki Piri Reis Parkı'nda yaşanan boğuşma esnasında Kadir Şeker tarafından bıçaklanarak öldürülmesi medyada büyük yankı uyandırmıştı. Duran'ın ailesi, yaşanan olayla ilgili öldürülen oğulları hakkında olumsuz yorum yapan kişilere suç duyurusunda bulundu. Yorumlardan biri de Reynmen'in annesi Nasibe Aktaş'a aitti. Nasibe Aktaş'ın o sözleri başına dert oldu. Özgür Duran'ın ailesi, şarkısı Reynmen'in annesi Nasibe Aktaş hakkında sosyal medyada yaptığı yorum nedeniyle dava açıldı.
Reynmen'in annesi Nasibe Aktaş'a dava! Sosyal medyadaki o sözleri başına dert oldu... Özgür Duran'ın, 5 Şubat 2021 tarihinde Yeni İstanbul Caddesi'ndeki Piri Reis Parkı'nda yaşanan boğuşma esnasında Kadir Şeker tarafından bıçaklanarak öldürülmesi medyada büyük yankı uyandırmıştı.
Duran'ın ailesi, yaşanan olayla ilgili öldürülen oğulları hakkında olumsuz yorum yapan kişilere suç duyurusunda bulundu. Yorumlardan biri de Reynmen'in annesi Nasibe Aktaş'a aitti. Aktaş, "Bu dünya caniler, adam yerine koyamadığım mahluklar bitmedikçe çok evlere ateş düşmeye devam edecek maalesef" yorumunda bulundu.
Bunun üzerine Duran'ın ailesi Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurunda bulundu. Hukuki anlamda haklarını arayacaklarını söyleyen merhum Özgür Duran'ın kardeşi Niyazi Remzi Duran, ünlü rapçinin annesi hakkında şöyle konuştu: "Nasibe Aktaş da bir anne ve evlatları var. Kendisini empati kurmaya davet ediyorum.Bir evladını kaybetse kimse onu dinlemeden anlamadan yargılasa, evladı hakkında ağza alınmayacak hakaretlerde bulunsalar nasıl hissederdi? Herkes önce bir dönsün kendi hayatına baksın."