Reynmen'i daha önce hiç böyle görmediniz! İşte Reynmen'in çocukluk hali...
Reynmen son günlerde özellikle sosyal medyada çok konuşulan isimler arasında. Reynmen ismiyle bilinen sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş "Derdim Olsun" şarkısıyla 22 saatte 10 milyon izlenmeye ulaşarak Aleyna Tilki'nin 6 milyon izlenme rekorunu kırmıştı. Kazancıyla birçok ünlü sanatçıyı geride bırakan Reynmen, son olarak bir gazeteciyi darp etmesiyle gündeme gelmiş ve büyük tepki toplamıştı. Son günlerin çok konuşulan ismi Reynmen'in çocukluk fotoğrafı sosyal medyaya düştü. İşte başta Reynmen olmak üzere ünlü isimlerin çocukluk halleri...
22.09.2019 11:12
- Son Güncelleme: 22.09.2019 11:21
DİĞER GALERİLER