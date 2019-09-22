Reynmen'i daha önce hiç böyle görmediniz! İşte Reynmen'in çocukluk hali...

Reynmen, gerçek adıyla Yusuf Aktaş'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Geçtiğimiz günlerde bir gazeteciyi darp etmesiyle gündeme gelen ve büyük tepki alan Reynmen'i daha önce hiç böyle görmediniz! İşte ünlülerin çocukluk halleri...