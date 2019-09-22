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Reynmen'i daha önce hiç böyle görmediniz! İşte Reynmen'in çocukluk hali...

Reynmen son günlerde özellikle sosyal medyada çok konuşulan isimler arasında. Reynmen ismiyle bilinen sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş "Derdim Olsun" şarkısıyla 22 saatte 10 milyon izlenmeye ulaşarak Aleyna Tilki'nin 6 milyon izlenme rekorunu kırmıştı. Kazancıyla birçok ünlü sanatçıyı geride bırakan Reynmen, son olarak bir gazeteciyi darp etmesiyle gündeme gelmiş ve büyük tepki toplamıştı. Son günlerin çok konuşulan ismi Reynmen'in çocukluk fotoğrafı sosyal medyaya düştü. İşte başta Reynmen olmak üzere ünlü isimlerin çocukluk halleri...

22.09.2019 11:12 - Son Güncelleme: 22.09.2019 11:21
Reynmen'i daha önce hiç böyle görmediniz! İşte Reynmen'in çocukluk hali...

Reynmen, gerçek adıyla Yusuf Aktaş'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Geçtiğimiz günlerde bir gazeteciyi darp etmesiyle gündeme gelen ve büyük tepki alan Reynmen'i daha önce hiç böyle görmediniz! İşte ünlülerin çocukluk halleri...

Reynmen'i daha önce hiç böyle görmediniz! İşte Reynmen'in çocukluk hali...

REYNMEN KİMDİR?

Yusuf Aktaş,1995 yılında İstanbul Bağcılar'da dünyaya geldi. Bir kardeşi ve bir ablası olan Reynmen'in babasının ismi Rahmi, annesinin ise Nasibe'dir.

Reynmen yaşantısını İstanbul Bağcılar'da sürdürüyor. Radyo ve Televizyon Programcılığı okuyor.

Reynmen'i daha önce hiç böyle görmediniz! İşte Reynmen'in çocukluk hali...

REYNMEN'İN KAZANCI...

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Reynmen'i daha önce hiç böyle görmediniz! İşte Reynmen'in çocukluk hali...

Miguel Herran

Reynmen'i daha önce hiç böyle görmediniz! İşte Reynmen'in çocukluk hali...
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