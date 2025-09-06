Resmen kendisini doğurmuş! Neslihan Atagül Rus güzeli annesini paylaştı: İkiz gibiler!

PODCAST CANLI YAYIN

Kadir Doğulu ile yaptığı evlilikten bir oğlu olan Neslihan Atagül, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Ünlü oyuncu şimdi ise annesiyle adından söz ettirdi. Neslihan Atagül'ün annesi Perihan Çıtlak'ın sosyal medyada ortaya çıktı ve görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Atagül annesinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu ve Perihan Çıtlak'ın kızı ile olan benzerliği ağızları açık bıraktı. Sosyal medyada "Güzelliğini annesinden almış", "İkiz gibiler", "Resmen kendisini doğurmuş" yorumları yapıldı.

Oyunculuğu ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Neslihan Atagül, bu kez annesiyle sosyal medyada adından söz ettirdi.

Kadir Doğulu ile evliliğinden bir oğlu olan Atagül, annesi Perihan Çıtlak'ın doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı.

Güzel oyuncu, annesinin bir fotoğrafını paylaşarak, "Benim güzelim! Doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın" notunu düştü.

Paylaşım kısa sürede birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak binlerce beğeni ve yorum aldı.

Paylaşımda dikkat çeken detay ise anne-kız arasındaki inanılmaz benzerlik oldu. Neslihan Atagül'ün annesi Perihan Çıtlak'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sosyal medyada "Güzelliğini annesinden almış", "İkiz gibiler", "Resmen kendisini doğurmuş" gibi yorumlar yapıldı.

Güzelliğiyle ekranların aranan yüzlerinden olan Atagül'ün annesiyle olan bu benzerliği, takipçileri tarafından büyük beğeni toplarken, paylaşım magazin gündeminin de en çok konuşulanları arasına girdi.

İşte Neslihan Atagül başta olmak üzere ünlülerin anneleri...

Su Burcu Yazgı Coşkun

Su Burcu Yazgı Coşkun ve annesi ile ablası

Su Burcu Yazgı Coşkun ve annesi

Dilan Çiçek Deniz

Dilan Çiçek Deniz ve annesi

Nesrin Cavadzade

Nesrin Cavadzade ve annesi

Neslihan Atagül

Neslihan Atagül ve annesi

Alişan

Alişan ve annesi

Alişan ve annesi

Özcan Deniz

Özcan Deniz ve annesi

Özcan Deniz ve annesi

Esra Erol

Esra Erol ve annesi