Resmen kendisini doğurmuş! Neslihan Atagül Rus güzeli annesini paylaştı: İkiz gibiler!
Kadir Doğulu ile yaptığı evlilikten bir oğlu olan Neslihan Atagül, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Ünlü oyuncu şimdi ise annesiyle adından söz ettirdi. Neslihan Atagül'ün annesi Perihan Çıtlak'ın sosyal medyada ortaya çıktı ve görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Atagül annesinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu ve Perihan Çıtlak'ın kızı ile olan benzerliği ağızları açık bıraktı. Sosyal medyada "Güzelliğini annesinden almış", "İkiz gibiler", "Resmen kendisini doğurmuş" yorumları yapıldı.
