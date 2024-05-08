Resmen babaannesinin kopyası! Acun Ilıcalı'nın annesi ile kızı Melisa'nın benzerliği şoke etti! İşte Acun Ilıcalı’nın annesi...

Acun Ilıcalı, Türk televizyon dünyasının en renkli ve etkileyici figürlerinden biri olarak tanınmaktadır. 2024 yılında "Survivor All Star" programı ile gündemde kalmaya devam eden Ilıcalı, özel hayatı ve profesyonel başarılarıyla sıkça konuşulan bir isim. Dört çocuk babası olan Ilıcalı, üç kez evlenmiş ve bu evliliklerden çocukları olmuştur. En bilinen evliliği ise Şeyma Subaşı ile olanıdır. Bu evlilikten 2013 yılında dünyaya gelen Melisa Ilıcalı, hem annesi Şeyma'ya hem de babası Acun'a olan benzerliğiyle dikkat çekerken, son zamanlarda yapılan bir aile karşılaştırmasında babaannesine olan benzerliğiyle de sürpriz bir detay ortaya çıkmıştır. Melisa'nın, anne ve babasını trafik kazasında kaybeden babası Acun gibi güçlü kişilik özellikleri taşıdığı ve aile bağlarının ne kadar kuvvetli olduğu gözler önüne serilmiştir.