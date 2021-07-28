Renkler bahane mayolu poz şahane! 48’lik Gülben Ergen genç kızlara taş çıkarttı sosyal medya yandı kavruldu ‘Seren Serengil’e inat’
Renkler bahane mayolu poz şahane! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Gülben Ergen, özellikle son dönemlerde yaptığı iddialı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Derin yırtmaçlı ve bikinili paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ergen, son olarak mayolu bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Ergen'in 'Renkleri sevdiğim doğrudur' notunu düştüğü paylaşımı binlerce beğeni alırken, iddialı pozu geçtiğimiz günlerde paylaşımlarını eleştiren Seren Serengil'e gönderme olarak yorumlandı. İşte Gülben Ergen'in 'Seren Serengil'e inat' dedirten o paylaşımı...
28.07.2021 22:25
- Son Güncelleme: 28.07.2021 22:25
Seren Serengil, bir türlü yıldızı barışmadığı Gülben Ergen'in son dönemlerde yaptığı paylaşımlara 'photoshop' demişti.
Ünlü sunucunun 'photoshop' iddiasını yanıtsız bırakan Gülben Ergen, son paylaşımıyla adeta 'Seren Serengil'e inat' dedirtti.
Ünlü sunucunun 'photoshop' iddiasını yanıtsız bırakan Gülben Ergen, son paylaşımıyla adeta 'Seren Serengil'e inat' dedirtti.