Reha Muhtar’ın son halini görenler ’yıllar ona acımamış’ diyor! 3 çocuk babası Reha ’acı var mı acı’ sorusuyla hafızalara kazınmıştı

Uzun süredir ekrana çıkmayan ünlü sunucu, kendini babalığa adadı. Ünlü sanatçı Nilüfer'le birlikte evlat edindikleri kızı Ayşe Nazlı ve Deniz Uğur ile birlikteliğinden ikizleri olan Reha Muhtar, tüm vaktini çocuklarına adadı. Son hali ile dikkat çeken Reha Muhtar'ı görmeye hazır mısınız?