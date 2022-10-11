Reha Muhtar'ın ses kaydını paylaşmıştı... Kızının şiddete uğradığını ifşalayan Deniz Uğur'dan bir şok daha: "Akli melekeleri yerinde değil"
Reha Muhtar'ın ses kaydını paylaşmıştı... Kızının şiddete uğradığını ifşalayan Deniz Uğur'dan bir şok daha... .Deniz Uğur, 2007 yılında Reha Muhtar ile dünyaevine girmiş ve 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizlerini kucağına almıştı. Kızının Muhtar'dan şiddet gördüğünü ve darp raporu aldığını açıklayan Uğur'un aksine Muhtar iddiaların asılsız olduğunu ifade etmişti. Kızının darp edildiğini ve psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Deniz Uğur, Reha Muhtar'ın açıklamasına, kızının mesajıyla karşılık verdi. Yaşananların ardından Deniz Uğur Instagram hesabından önce Reha Muhtar'ın kızına şiddet uyguladığı anların ses kaydını paylaştı sonra oğlu Poyraz için de endişeli olduğunu duyurdu. Deniz Uğur son olarak Reha Muhtar'ın akli melekeleri yerinde olmadığını ve Muhtar'ın sağlık kuruluşuna sevk edilmesi talep etti.
"AKLİ MELEKELERİ YERİNDE DEĞİL"
Deniz Uğur Reha Muhtar'ın kızı Mina'ya şiddet uyguladığı anları ifşalamıştı! Kan donduran olayda yeni gelişme yaşandı.
Reha Muhtar'ın küçük kızı Mina'ya uyguladığı şiddet iddiası günlerdir gündemde. Mahkeme anne Deniz Uğur'a 2 aylık geçici velayet verince Muhtar çıldırdı. Deniz Uğur kendisine yapılan baskılara dayanamayarak son olarak sosyal medya hesabından "Elim ayağım titriyor" diyerek Reha Muhtar'ın kızına bağırdığını iddia ettiği ses kaydını yayınladı. İşte büyük tepki çeken olayla ilgili haberin detayları ve tüm yaşananlar.
Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ilişkisinden, 2009 tarihinde, Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizleri dünyaya gelmişti. Şimdilerde Mina Deniz ve Poyraz Deniz 13 yaşında.
Oyuncu Deniz Uğur eski eşi Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığını iddiasıyla mahkemeye başvurdu ve geçici velayet davası kapsamında kızının velayetini aldı.
Reha Muhtar'a 2 ay süre ile kızı Mina Muhtar'a yaklaşmama cezası verildi. Reha Muhtar bu karardan sonra eski eşi hakkında çeşitli iddialarda bulunup kızını darp etmediğini söylemişti.