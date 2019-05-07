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Reha Muhtar ile Uğur Deniz'in ikizleri Poyraz ve Mina'yı görenler şok oldu!

Reha Muhtar ile Deniz Uğur, 12 yıl önce birliktelik yaşamaya başladı, 10 yıl önce ise ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz adında ikizleri dünyaya geldi. Şu anda 10 yaşında olan Mina ve Poyraz ikizler'i görenler şok oldu. Deniz Uğur sosyal medya hesabından Mina Deniz ile Poyraz Deniz'in doğum gününü, "Birileri cennete gider, birileri cennetten gelir. İyi ki doğdunuz Poyraz Deniz & Mina Deniz…" sözleriyle kutladı. İşte Reha Muhtar ile Uğur Deniz'in ikizleri...

07.05.2019 11:47 - Son Güncelleme: 07.05.2019 12:09
Reha Muhtar ile Uğur Deniz'in ikizleri Poyraz ve Mina'yı görenler şok oldu!

Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın ikizleri Poyraz Deniz işe Mina Deniz büyüdü. 2009 yılına hayata merhaba diyen Poyraz ile Mina bebekler şimdi 10 yaşında. Güzel oyuncu Deniz Uğur, geçtiğimiz gün ikizlerinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Reha Muhtar ile Uğur Deniz'in ikizleri Poyraz ve Mina'yı görenler şok oldu!

Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor. Kimi kameralar önünde büyüyor kimi ise objektiflerden uzak bir hayat sürüyor. İşte ünlü isimlerin bilinen ve bilinmeyen çocukları...

Reha Muhtar ile Uğur Deniz'in ikizleri Poyraz ve Mina'yı görenler şok oldu!

YASEMİN CONKA VE OĞLU SARP

Reha Muhtar ile Uğur Deniz'in ikizleri Poyraz ve Mina'yı görenler şok oldu!

YASEMİN CONKA VE OĞLU SARP

Reha Muhtar ile Uğur Deniz'in ikizleri Poyraz ve Mina'yı görenler şok oldu!

YASEMİN CONKA VE OĞLU SARP

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