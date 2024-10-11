Reflü garantili tarif: Dua Lipa’nın kola tarifi sosyal medyayı ikiye böldü! Bakın kolanın içine ne karıştırıyor...

Ünlü şarkıcı Dua Lipa TikTok'ta paylaştığı bir video ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı! Lipa'nın paylaştığı videoda diyet kola , jalapeno ve turşu suyunu karıştırarak kendine bir içecek hazırladığı görülüyor. Bu ilginç karışım sosyal medyada 6.7 milyon görüntülenme aldı ve aynı zamanda kullanıcılar arasında büyük bir tartışmanın da fitilini ateşledi...

Paylaşılan videonun ardından birçok ünlü şef ve sosyal medya kullanıcısı Lipa'nın içeceğine tepkilerini dile getirdi. Şef Gordon Ramsay içeceğe tükürdüğü bir video paylaşarak Lipa'ya "Ses tellerini mahvedeceksin!" diyerek sert bir uyarıda bulundu. Videoya dair diğer geri dönüşler ise genel olarak karışıktı; bazıları bu ilginç içeceği denemek isterken bazıları ise olumsuz yorumlarda bulunmaya devam etti.

İçecek akımları sosyal medyanın gündeminde

Dua Lipa'nın içeceği yalnızca bir trendin parçası değil aynı zamanda son zamanlarda popülerleşen içecek akımlarına da işaret ediyor. Farklı içeceklerin sunum şekilleri üzerine yapılan tartışmalar ve çeşitli kombinasyonlar sosyal medyada geniş bir kitleye ulaşmış durumda. Öte yandan bu trendin farklı versiyonlarının daha önce yapıldığını hatırlatalım.

Utah merkezli influencer Rebecca Gordon'un proteinli diyet kola tarifi de popüler olmuştu. Bu tarif diyet kola ile vanilyalı protein içeceği karışımından oluşuyordu. Gordon'un videosu da kısa sürede 2.5 milyon görüntülenmeye ulaştı. Lipa'nın bu tarifi paylaşarak interneti sarsan "bağırsak sağlığı" hareketine gönderme yaptığı da konuşuluyor.