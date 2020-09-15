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Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in erkek kardeşi Ali Bilgiç sosyal medyayı salladı! Diriliş Ertuğrul'un Halime'si...

Özellikle son günlerde Diriliş Ertuğrul'un yurt dışında yayınlanması nedeniyle gündemden düşmeyen Esra Bilgiç aynı zamanda son yılların en çok adından söz ettiren isimlerinden biri. Diriliş Ertuğrul adlı diziyle hayatlarımıza giren 27 yaşındaki oyuncu Esra Bilgiç ardından magazin sayfalarını süsledi. Gökhan Töre ile bir süre evli kalan Esra Bilgiç, şaşırtan bir kararla boşanmıştı. Son olarak Pakistan'da büyük bir popülariteye ulaşan Esra Bilgiç, Ramo dizisiyle adından söz ettiriyor. Esra Bilgiç hakkında her detay merak ediliyor. En çok da özel hayatı tabi. Esra Bilgiç hakkında araştırma yapanlar kardeşi Ali ile karşılaşınca şaşıp kaldı. Kardeşlerin benzerlikleri inanılmaz. İşte başta Esra Bilgiç olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

15.09.2020 14:03 - Son Güncelleme: 15.09.2020 14:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





