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Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in erkek kardeşi Ali Bilgiç sosyal medyayı salladı! Diriliş Ertuğrul'un Halime'si...

Özellikle son günlerde Diriliş Ertuğrul'un yurt dışında yayınlanması nedeniyle gündemden düşmeyen Esra Bilgiç aynı zamanda son yılların en çok adından söz ettiren isimlerinden biri. Diriliş Ertuğrul adlı diziyle hayatlarımıza giren 27 yaşındaki oyuncu Esra Bilgiç ardından magazin sayfalarını süsledi. Gökhan Töre ile bir süre evli kalan Esra Bilgiç, şaşırtan bir kararla boşanmıştı. Son olarak Pakistan'da büyük bir popülariteye ulaşan Esra Bilgiç, Ramo dizisiyle adından söz ettiriyor. Esra Bilgiç hakkında her detay merak ediliyor. En çok da özel hayatı tabi. Esra Bilgiç hakkında araştırma yapanlar kardeşi Ali ile karşılaşınca şaşıp kaldı. Kardeşlerin benzerlikleri inanılmaz. İşte başta Esra Bilgiç olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

15.09.2020 14:03 - Son Güncelleme: 15.09.2020 14:03
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in erkek kardeşi Ali Bilgiç sosyal medyayı salladı! Diriliş Ertuğrul'un Halime'si...

14 ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Esra Bilgiç, önce Hacettepe Üniversitesi'nde arkeoloji okudu, sonrasında Bilkent'in uluslararası ilişkiler bölümüne başladı. oyunculuk kariyerindeki ilk rolü trt1 ekranlarında yayınlanan diriliş: Ertuğrul dizisidir. burada Ertuğrul gazi'nin eşi halime hatun karakterine hayat vermiştir.

Esra Bilgiç hakkında araştırma yapanlar, kardeşi Ali Bilgiç'i görünce şaştı kaldı. İşte başta Esra Bilgiç olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in erkek kardeşi Ali Bilgiç sosyal medyayı salladı! Diriliş Ertuğrul'un Halime'si...

BENSU - BEDİRHAN SORAL KARDEŞLER

Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in erkek kardeşi Ali Bilgiç sosyal medyayı salladı! Diriliş Ertuğrul'un Halime'si...
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in erkek kardeşi Ali Bilgiç sosyal medyayı salladı! Diriliş Ertuğrul'un Halime'si...

SORAL KARDEŞLER

Yeşil kıyafetli Bensu, diğeri ise Hande ( Diriliş Ertuğrul İlbilge Hatun) Soral... Bensu ile Bedirhan'ın vidoesuna abla Hande'den 'Çok iyi' yorumu geldi.

Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in erkek kardeşi Ali Bilgiç sosyal medyayı salladı! Diriliş Ertuğrul'un Halime'si...

AZRA AKIN VE KARDEŞİ

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