Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in bu halini gören Esra olduğuna inanmıyor! Estetik var mı yok mu Esra Bilgiç açıkladı

Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile hem yurt içi hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Esra Bilgiç, şimdilerde Ramo dizisiyle adından söz ettiriyor. 28 yaşındaki güzel oyuncu, bir dönem futbolcu Gökhan Töre ile evlenip, ayrıldı. Esra Bilgiç hakkında her şey merak ediliyor. Esra Bilgiç, eski haliyle görenleri hayrete düşürdü. Güzel yıldızın bu eski fotoğrafı sonrası pek çok kişi estetik olup olmadığını merak ediyor. Bu sorunun yanıtına ise Esra Bilgiç kendi ağzıyla yanıt vermişti.

26.03.2021 15:57 - Son Güncelleme: 26.03.2021 15:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





