Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in bu halini gören Esra olduğuna inanmıyor! Estetik var mı yok mu Esra Bilgiç açıkladı
Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile hem yurt içi hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Esra Bilgiç, şimdilerde Ramo dizisiyle adından söz ettiriyor. 28 yaşındaki güzel oyuncu, bir dönem futbolcu Gökhan Töre ile evlenip, ayrıldı. Esra Bilgiç hakkında her şey merak ediliyor. Esra Bilgiç, eski haliyle görenleri hayrete düşürdü. Güzel yıldızın bu eski fotoğrafı sonrası pek çok kişi estetik olup olmadığını merak ediyor. Bu sorunun yanıtına ise Esra Bilgiç kendi ağzıyla yanıt vermişti.
14 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Esra Bilgiç, önce Hacettepe Üniversitesi'nde Arkeoloji okudu, sonrasında Bilkent'in Uluslarası İlişkiler Bölümüne başladı. Oyunculuk kariyerindeki ilk rolü TRT1 ekranlarında yayınlanan, başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisidir.