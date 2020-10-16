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Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'i hiç böyle görmediniz! Dünya çapında şöhrete kavuşan Esra Bilgiç...

Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile hem yurt içi hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Esra Bilgiç, şimdilerde Ramo dizisiyle adından söz ettiriyor. 28 yaşındaki güzel oyuncu, bir dönem futbolcu Gökhan Töre ile evlenip, ayrıldı. Sosyal medyada büyük bir hayran kitlesinde sahip olan Esra Bilgiç'in çocukluk fotoğrafları olay yarattı. Çocukluk yıllarından çok güzel bir kadın olacağı belli olan Esra Bilgiç'in çocukluk fotoğrafları sizi çok şaşırtacak.

16.10.2020 12:27 - Son Güncelleme: 16.10.2020 12:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





