Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'i daha önce böyle gören yok! Diriliş Ertuğrul'un Halime'si Ramo'nun Sibel'i bir zamanlar...

Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile hem yurt içi hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Esra Bilgiç, şimdilerde Ramo dizisiyle adından söz ettiriyor. 28 yaşındaki güzel oyuncu, bir dönem futbolcu Gökhan Töre ile evlenip, ayrıldı. Sosyal medyada büyük bir hayran kitlesinde sahip olan Esra Bilgiç'in çocukluk fotoğraflarını görenler, 'O zamandan güzelmiş' yorumları yapıyor. İşte Esra Bilgiç'in çocukluk hali...

05.03.2021 17:27 - Son Güncelleme: 05.03.2021 17:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





