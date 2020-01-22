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Ramo dizisinin Sibel'i Esra Bilgiç o iddiara son noktayı koydu! "Allahıma şükürler olsun ki..."

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı 'Halime Hatun' karakteriyle hafızalara kazınan ve şimdilerde Ramo dizisi ile izleyicisi ile buluşan güzel oyuncu Esra Bilgiç hakkında çıkan 'estetik' dedikodularına son noktayı koydu. 26 yaşındaki güzel oyuncu "Allahıma şükürler olsun ki estetiğe zerre kadar ihtiyacım yok. Kendimi beğenmeye ve sevmeye devam ettiğim sürece de ihtiyacım olmayacağını düşünüyorum" dedi. İşte Diriliş Ertuğrul dizisiyle yıldızı parlayan şimdilerde Ramo dizisinde Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç'in yaptığı o açıklama ve görenleri şaşırtan eski hali...

22.01.2020 00:33 - Son Güncelleme: 22.01.2020 01:05
Ramo dizisinin Sibel'i Esra Bilgiç'ten 'estetik' açıklaması! Allah'ıma şükürler olsun ki...

Bir dönem Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı 'Halime Hatun' karakteriyle hafızalara kazınan ve şimdilerde Ramo dizisi ile izleyicisi ile buluşan Esra Bilgiç hakkında çıkan 'estetik' dedikodularına son noktayı koydu.

Ramo dizisinin Sibel'i Esra Bilgiç'ten 'estetik' açıklaması! Allah'ıma şükürler olsun ki...

27 yaşındaki güzel oyuncu "Allah'ıma şükürler olsun ki estetiğe zerre kadar ihtiyacım yok. Kendimi beğenmeye ve sevmeye devam ettiğim sürece de ihtiyacım olmayacağını düşünüyorum" dedi.

Ramo dizisinin Sibel'i Esra Bilgiç'ten 'estetik' açıklaması! Allah'ıma şükürler olsun ki...

ESRA BİLGİÇ

Oyuncu Esra Bilgiç, hakkında çıkan estetik haberlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Ramo dizisinin Sibel'i Esra Bilgiç'ten 'estetik' açıklaması! Allah'ıma şükürler olsun ki...

Bilgiç, 10 yıl önceki fotoğrafını paylaşıp, "20 dakika önce Çanakkale ile alakalı fotoğraflara bakarken babamla çok enteresan bir haber gördük.

Ramo dizisinin Sibel'i Esra Bilgiç'ten 'estetik' açıklaması! Allah'ıma şükürler olsun ki...

"Halime Sultan'ın estetiksiz hali hayal kırıklığı yarattı" Soldaki fotoğraf bundan 10 sene öncesi. 17 yaşındayım. Yüzüm hiçbir şeyim daha oturmamış. Kilom da fazla. O zamanlar ince kaş modaydı ve herkes alıyordu. Ben de almışım. Makyaj nedir bilmiyorum. Saçlarım sokakta oynamaktan, deniz suyundan sararmış. Lise sınavları için hazırlandığım dönem. Sanırım Kurban Bayramı, kuzenlerimle birlikteyiz.

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