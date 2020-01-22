Ramo dizisinin Sibel'i Esra Bilgiç o iddiara son noktayı koydu! "Allahıma şükürler olsun ki..."

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı 'Halime Hatun' karakteriyle hafızalara kazınan ve şimdilerde Ramo dizisi ile izleyicisi ile buluşan güzel oyuncu Esra Bilgiç hakkında çıkan 'estetik' dedikodularına son noktayı koydu. 26 yaşındaki güzel oyuncu "Allahıma şükürler olsun ki estetiğe zerre kadar ihtiyacım yok. Kendimi beğenmeye ve sevmeye devam ettiğim sürece de ihtiyacım olmayacağını düşünüyorum" dedi. İşte Diriliş Ertuğrul dizisiyle yıldızı parlayan şimdilerde Ramo dizisinde Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç'in yaptığı o açıklama ve görenleri şaşırtan eski hali...

22.01.2020 00:33 - Son Güncelleme: 22.01.2020 01:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





