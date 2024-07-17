Rahmi Özkan hastaneye kaldırıldı! Son hali üzdü! İlk açıklama Müge Anlı’dan geldi! “Dualarınızı bekliyoruz” İşte son sağlık durumu...

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ünlü avukatı Rahmi Özkan'dan üzen haber geldi. Hastaneye kaldırılan ve solunum cihazına bağlana Özkan'ın son hali sevenlerini korkuttu. Konuyla ilgili ilk açıklama ise araştırmacı gazeteci ve sunucu Müge Anlı'dan geldi. Anlı, Rahmi Özkan'ın son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...
Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan avukat Rahmi Özkan'dan üzen haber geldi.
Hastaneye kaldırılan ve solunum cihazına bağlanan Özkan'ın son hali de ortaya çıktı.
Özkan'ın hastaneye kaldırıldığını duyuran Burhan Akdağ, ünlü ismin son halini sosyal medya hesabında paylaştı.