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Rafet El Roman'ın kızları Su Elnur ile Şevval görenleri şaşırttı! Yok böyle değişim...

Rafet El Roman kızları Su Elnur ile Şevval'in annesi Tuğba Altıntop'tan 2003'te boşanmıştı.
Söylediği şarkılarla ve yaşadığı aşk hayatıyla gündeme gelen Rafet El Roman'ın Tuğba Altıntop'tan olan kızları büyüdü. Şarkıcı Rafet El Roman ile manken Tuğba Altıntop'un kızları Şevval ve Su El Roman görenleri şaşkına çevirdi. İkili bikinili görüntülenince havluya sarıldı. İşte başta Rafet El Roman'ın kızları Su Elnur ile Şevval olmak üzere ünlü isimleri çocukları...

25.07.2019 21:00 - Son Güncelleme: 25.07.2019 21:04
Rafet El Roman'ın kızları Su Elnur ile Şevval görenleri şaşırttı! Yok böyle değişim...

İşte başta Rafet El Roman'ın kızları Su Elnur ile Şevval olmak üzere ünlü isimleri çocukları...

Rafet El Roman'ın kızları Su Elnur ile Şevval görenleri şaşırttı! Yok böyle değişim...

ÖZLEM KAYMAZ VE KIZI TARA

Rafet El Roman'ın kızları Su Elnur ile Şevval görenleri şaşırttı! Yok böyle değişim...

ÖZLEM KAYMAZ VE KIZI TARA

Rafet El Roman'ın kızları Su Elnur ile Şevval görenleri şaşırttı! Yok böyle değişim...

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

Rafet El Roman'ın kızları Su Elnur ile Şevval görenleri şaşırttı! Yok böyle değişim...

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

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