Rafet El Roman’ın kızına bakın! Su El Roman kırmızı minisiyle poz verdi yer yerinden oynadı meğer…

Rafet El Roman'ın kızına bakın! Babası Rafet El Roman'ın izinden giden Su El Roman, 'Fake Love' parçasının klibi için objektif karşısına geçti. Su El Roman, klip çekiminde giydiği kırmızı mini elbisesiyle verdiği pozları sosyal medya hesabında paylaşınca ise olanlar oldu. Su El Roman'ın iddialı paylaşımı, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni alarak sosyal medyanın gündemine oturdu. Takipçilerine "Hangi kombini daha çok beğendiniz?" sorusunu yönelten genç şarkıcıya adeta iltifat yağdı. İşte Su El Roman'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…

25.05.2021 00:05 - Son Güncelleme: 25.05.2021 00:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





