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Rafet El Roman’ın kızına bakın! Su El Roman kırmızı minisiyle poz verdi yer yerinden oynadı meğer…

Rafet El Roman'ın kızına bakın! Babası Rafet El Roman'ın izinden giden Su El Roman, 'Fake Love' parçasının klibi için objektif karşısına geçti. Su El Roman, klip çekiminde giydiği kırmızı mini elbisesiyle verdiği pozları sosyal medya hesabında paylaşınca ise olanlar oldu. Su El Roman'ın iddialı paylaşımı, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni alarak sosyal medyanın gündemine oturdu. Takipçilerine "Hangi kombini daha çok beğendiniz?" sorusunu yönelten genç şarkıcıya adeta iltifat yağdı. İşte Su El Roman'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…

25.05.2021 00:05 - Son Güncelleme: 25.05.2021 00:05
Rafet El Roman’ın kızına bakın! Su El Roman kırmızı minisiyle poz verdi yer yerinden oynadı meğer…

Rafet El Roman'ın Tuğba Altıntop ile yaptığı evlilikten olan kızı Su El Roman, babasının izinden giderek meslek olarak şarkıcılığı seçti.

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Rafet El Roman’ın kızına bakın! Su El Roman kırmızı minisiyle poz verdi yer yerinden oynadı meğer…

'Fake Love' parçasının klibi için objektif karşısına geçen Su El Roman, kırmızı mini elbisesiyle verdiği pozları sosyal medya hesabında paylaşmayı da ihmal etmedi.

Rafet El Roman’ın kızına bakın! Su El Roman kırmızı minisiyle poz verdi yer yerinden oynadı meğer…

Takipçilerine "Hangi kombini daha çok beğendiniz?" sorusunu yönelten genç şarkıcının paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Rafet El Roman’ın kızına bakın! Su El Roman kırmızı minisiyle poz verdi yer yerinden oynadı meğer…

Öte yandan takipçilerinin iltifatlar yağdırdığı Su El Roman'a "Sen hangi ara bu kadar büyüdün" yorumları yapıldı.

Rafet El Roman’ın kızına bakın! Su El Roman kırmızı minisiyle poz verdi yer yerinden oynadı meğer…

Su El Roman'ın iddialı paylaşımının ardından yaşı da merak konusu oldu. İşte başta Su El Roman olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…