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Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'ın son halini görenlerin ağzı açık kaldı!

Bir dönemin en çok konuşulan evliliklerinden biri hiç kuşkusuz Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop'undu. Çiftin ağrılı boşanma süreci magazin sayfalarını süslemişti. Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop'un evliklerinden Su ve Şevval adında iki kızları oldu. O minicik kız çocukları şimdi büyüdü kocaman oldu hatta biri şarkıcı bile oldu. Rafet El Roman'ın kızını görünce çok şaşıracaksınız.

03.06.2019 17:15 - Son Güncelleme: 03.06.2019 17:21
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'ın son halini görenlerin ağzı açık kaldı!

Bir dönemin gözde çiftlerinden Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop olaylı bir şekilde boşanmıştı. Çiftin bu evliliklerinden olan kızları Su ve Şevval El Roman büyüdü. Son halleri ise görenleri şaşkına çevirdi.

Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'ın son halini görenlerin ağzı açık kaldı!

ATV'nin rekortmen dizisi Sen Anlat Karadeniz reytinglerde zirvedeki yerini korumayı başarırken, genç oyuncu hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi. Yeşilçam efsanesi Bahar Erdeniz, Sen Anlat Karadeniz'in genç oyuncusunun annesi çıktı. İşte ünlülerin çocukları...

Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'ın son halini görenlerin ağzı açık kaldı!

Bahar Erdeniz LCC (Language and Culture Centre) ve Günaydın Gazetesi'nin ortaklaşa düzenlediği Mankenler Kraliçesi Yarışması'na katıldı. 21 Mayıs 1971'de Emek Sineması'nda yapılan yarışmada birincilik tacının sahibi oldu. Afacan Küçük Serseri filmi ile sinemaya geçti.

Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'ın son halini görenlerin ağzı açık kaldı!

Bir çok filmde oynadıktan sonra eski Fenerbahçe'li futbolcu Engin Verel ile evlenip Fransa'ya yerleşti. Ünlü çiftin evliliği o dönemin gazetelerine böyle yansıdı. "Öte yandan Bahar Erdeniz ve Engin Verel, gazetelere "Vur Engin Vur!" başlığıyla da konu oldu. O dönem de Engin Verel karısına laf atan iki kişiyi tek başına dövdü.

Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'ın son halini görenlerin ağzı açık kaldı!

Bahar Erdeniz dönemin en önemli dergilerinden Ses dergisine kapak oldu. Engin Verel ile evlenen Bahar Erdeniz'in bir oğlu oldu.

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