Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'ın son halini görenlerin ağzı açık kaldı!
Bir dönemin en çok konuşulan evliliklerinden biri hiç kuşkusuz Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop'undu. Çiftin ağrılı boşanma süreci magazin sayfalarını süslemişti. Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop'un evliklerinden Su ve Şevval adında iki kızları oldu. O minicik kız çocukları şimdi büyüdü kocaman oldu hatta biri şarkıcı bile oldu. Rafet El Roman'ın kızını görünce çok şaşıracaksınız.
03.06.2019 17:15
- Son Güncelleme: 03.06.2019 17:21
Bir çok filmde oynadıktan sonra eski Fenerbahçe'li futbolcu Engin Verel ile evlenip Fransa'ya yerleşti. Ünlü çiftin evliliği o dönemin gazetelerine böyle yansıdı. "Öte yandan Bahar Erdeniz ve Engin Verel, gazetelere "Vur Engin Vur!" başlığıyla da konu oldu. O dönem de Engin Verel karısına laf atan iki kişiyi tek başına dövdü.
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