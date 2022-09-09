Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman da şarkıcı oldu çıktı son halini görenler gözlerine inanmadı! Tuğba Altıntop ve Rafet'in kızları...
Tuğba Altıntop, köpek saldırısına uğramasından sonra günün en çok araştırılan ismi. 1996-2002 yılları arasında Rafet El Roman ile evli kalan Tuğba Altıntop'un bu evliliğinden Su El Roman ve Şevval El Roman adında iki kızı oldu. Su El Roman şimdilerde sosyal medyada fırtınalar estiriyor. Su El Roman 1998 yılında Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop'un kızı olarak Almanya'da dünyaya geldi. Şimdilerde 24 yaşında olan Su El Roman annesi ve babası gibi şarkıcılığa soyunmuştu.
09.09.2022 09:11 - Son Güncelleme: 09.09.2022 09:11
Tuğba Altıntop günün en çok merak edilen isimlerinden biri. 1996–2002 yılları arasında şarkıcı Rafet El Roman'la evli kalan Tuğba Altıntop'un büyük kızı Su El Roman şimdilerde sosyal medyada fırtınalar estiriyor.
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