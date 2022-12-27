Rafet El Roman'ın eski eşine bakın! 1996 Türkiye güzeli Tuğba Altıntop yatak pozunu paylaştı! “Asıl mesele bakmak değil görmek...”
1996 yılında Miss Turkey güzeli seçilen ve aynı sene şarkıcı Rafet El Roman ile evlenen Tuğba Altıntop, hem kariyeri hem özel hayatıyla çok konuşuldu. 7 yıl aynı yastığa baş koyduğu Rafet El Roman'dan Su Elnur ve Şevval Su isminde iki kız çocuğu olan Altıntop, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Ünlü isim, yatakta verdiği bir pozu "Asıl mesele bakmak değil görmek" notuyla yayınladı. Geçen aylarda Şile'de bir köpeğin saldırısına uğrayan Altıntop'un son hali de dikkat çekti. İşte Tuğba Altıntop'un o paylaşımı...
27.12.2022 21:17 - Son Güncelleme: 27.12.2022 21:17
1996 yılında Miss Turkey güzeli seçilen Tuğba Altıntop, aynı sene dönemin popüler isimlerinden Rafet El Roman ile dünyaevine girdi.
Şile'de bir köpeğin saldırısına uğrayan Tuğba Altıntop'un yüzüne 50 dikiş atıldı. Zor günleri geride bırakan Altıntop, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu.