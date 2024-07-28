Rafet El Roman’ın eski eşi resmen evrim geçirdi! Tuğba Altıntop’un güzelliğini gören inanamıyor! Kim der iki çocuk annesi...

Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop, son zamanlarda yaptığı değişimle adeta evrim geçirdi! İki çocuk annesi olan Altıntop, güzelliğiyle genç kızlara taş çıkartıyor. Sosyal medyada paylaştığı son fotoğraflar ile takipçilerini büyüleyen Tuğba Altıntop, yıllara meydan okuyan görünümüyle dikkat çekiyor. Hayranları, Altıntop'un bu değişimi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor ve güzelliğiyle ilgili övgüler yağdırıyor.
Rafet El Roman'ın eski eşi ve iki çocuk annesi Tuğba Altıntop, geçirdiği inanılmaz değişimle gündemden düşmüyor.
1996 yılında Miss Turkey güzeli seçilen ve aynı sene Rafet El Roman'la evlenen Tuğa Altıntop, dönemin en popüler çiftleri arasında yer alıyordu.
Altıntop, bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su adında iki kız çocuğu dünyaya getirdi.2003 yılında Rafet El Roman ile olaylı bir şekilde boşanan Tuğba Altıntop, ayrılığın ardından bir süre gözlerden uzak kaldı. Ancak 2007 yılında çıkardığı "Sana Söylüyorum" albümü ile müzik kariyerine adım attı ve şarkıcılığa başladı. Hem özel hayatı hem de kariyeriyle sık sık gündeme gelen Altıntop, şimdi ise inanılmaz değişimiyle konuşuluyor.