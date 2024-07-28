Rafet El Roman’ın eski eşi resmen evrim geçirdi! Tuğba Altıntop’un güzelliğini gören inanamıyor! Kim der iki çocuk annesi...

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Altıntop, bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su adında iki kız çocuğu dünyaya getirdi.2003 yılında Rafet El Roman ile olaylı bir şekilde boşanan Tuğba Altıntop, ayrılığın ardından bir süre gözlerden uzak kaldı. Ancak 2007 yılında çıkardığı "Sana Söylüyorum" albümü ile müzik kariyerine adım attı ve şarkıcılığa başladı. Hem özel hayatı hem de kariyeriyle sık sık gündeme gelen Altıntop, şimdi ise inanılmaz değişimiyle konuşuluyor.