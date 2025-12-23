PODCAST CANLI YAYIN

Rafet El Roman’dan aşk itirafı! Evlilik defteri tamamen kapandı mı?

Sahne aldığı konserin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rafet El Roman, bu kez özel yaşamıyla ilgili açıklamalarıyla gündeme oturdu.

Giriş Tarihi:
Ünlü şarkıcıya aşk ve evlilik konusundaki düşünceleri sorulunca verdiği samimi cevap kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. El Roman'ın içten ifadeleri, sosyal medyada da yoğun şekilde konuşulmaya başlandı.

KIBRIS'TA SAHNE ALDI SORULARI YANITLADI

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, Kıbrıs'ta verdiği konserin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sanatçı, özel hayatına dair yöneltilen sorulara içten yanıtlar vererek gündem oldu.

"AŞKA DA EVLİLİĞE DE TÖVBE ETMEDİM"

El Roman'a, "Aşka ve evliliğe tövbe ettiniz mi, yeniden evlenmeyi düşünür müsünüz?" sorusu yöneltildi.

Ünlü sanatçı bu soruya, "Ne aşka ne de evliliğe tövbe ettim. İsyankar bir yapım yok. Hayatı olduğu gibi akışına bırakırım. Olmuyorsa da 'nasip böyleymiş' der geçerim. Ayrıldığım insanlarla da her zaman düzgün ilişkiler kurmaya, dost kalmaya özen gösteririm" sözleriyle yanıt verdi.

DOĞUM GÜNÜNDE DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Rafet El Roman, geçtiğimiz aylarda 57'nci yaş gününde de aşk hayatına dair samimi ifadeler kullanmıştı.

Doğum gününü sade bir şekilde geçirdiğini belirten sanatçı, "Bugün benim doğum günüm. Gördüğün gibi tek başımayım, kahvemi içiyorum. Zaten doğum günlerimi 10 yılda bir kutlarım, sadece düz sayılarda" demişti.

"GÖNLÜMDE BOŞLUK YOK"

Aşk hayatıyla ilgili sorulara da yanıt veren El Roman, "Gönlünüzde bir boşluk var mı?" sorusuna net bir şekilde, "Gönlümde hiçbir boşluk yok" cevabını verdi.

"BU ARALAR BİR BAŞKA HEYECAN VAR"

Magazinburada'ya konuşan sanatçı, "Hayatınızda biri var mı?" sorusu karşısında ise dikkat çeken ifadeler kullandı.

El Roman, "Var ve çok seviyorum. 15 yaşımdan beri kalbimde hep biri oldu, beni heyecanlandıran insanlar hayatımdan hiç eksik olmadı. Ama bu sıralar biraz daha farklı, daha başka bir heyecan var" diyerek merak uyandırdı.

TUĞBA ALTINTOP İLE YILLAR SONRA AYNI KARE

Rafet El Roman, 1996 yılında Tuğba Altıntop ile evlenmiş, çiftin bu evlilikten iki kızı dünyaya gelmişti. Ancak ikili, 2003 yılında yollarını ayırarak hayranlarını şaşırtmıştı. Boşanmanın ardından uzun süre bir araya gelmeyen eski eşler, yıllar sonra El Roman'ın doğum gününde buluştu.

"HER ZAMAN SEVGİYLE…"

Tuğba Altıntop, Rafet El Roman ve kızlarıyla birlikte çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak altına, "Her zaman sevgiyle… İyi ki doğdun" notunu düştü. Bu paylaşım kısa sürede ilgi gördü.

KIZI SU'NUN KIYAFETLERİNE BİLE KARIŞTI

Öte yandan Rafet El Roman, geçtiğimiz haftalarda kadın şarkıcıların sahne şovlarıyla ilgili yaptığı açıklamalarla da gündeme gelmişti. Sanatçı, birlikte klip çektikleri kızı Su'nun kıyafetlerine müdahale ettiğini itiraf etti.

Bu konuda prensiplerinden taviz vermediğini dile getiren El Roman, "Yabancı sanatçıları da bu konuda eleştiriyorum. Kızımla klip çekerken onun bile kıyafetlerine karıştım. Bana kızdı ama kendisine 'Benim 30 yıllık bir saygınlığım ve duruşum var. Benimle çalışıyorsan buna anlayış göstermen gerekir' dedim. O da itiraz etmedi" ifadelerini kullandı.

GÜZELLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Rafet El Roman'ın kızı Su, klip sonrası sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Genç kızın güzelliği takipçilerden tam not aldı.

(Fotoğraflar: Sosyal medya)