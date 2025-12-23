Rafet El Roman’dan aşk itirafı! Evlilik defteri tamamen kapandı mı?

KIZI SU'NUN KIYAFETLERİNE BİLE KARIŞTI

Öte yandan Rafet El Roman, geçtiğimiz haftalarda kadın şarkıcıların sahne şovlarıyla ilgili yaptığı açıklamalarla da gündeme gelmişti. Sanatçı, birlikte klip çektikleri kızı Su'nun kıyafetlerine müdahale ettiğini itiraf etti.

Bu konuda prensiplerinden taviz vermediğini dile getiren El Roman, "Yabancı sanatçıları da bu konuda eleştiriyorum. Kızımla klip çekerken onun bile kıyafetlerine karıştım. Bana kızdı ama kendisine 'Benim 30 yıllık bir saygınlığım ve duruşum var. Benimle çalışıyorsan buna anlayış göstermen gerekir' dedim. O da itiraz etmedi" ifadelerini kullandı.