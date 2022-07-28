Vav TV İzle
Haberler Magazin Rafet El Roman başını dağlara taşlara vuruyor eski eşi Tuğba Altıntop'un son haline bakın! Bikinili pozuyla kim der iki çocuk annesi diye

Rafet El Roman başını dağlara taşlara vuruyor eski eşi Tuğba Altıntop'un son haline bakın! Bikinili pozuyla kim der iki çocuk annesi diye

Öncesinde modellik yapıyordu ama hepimiz onu Rafet El Roman'ın eşi olarak tanıdık... 2 çocuk sahibi olan Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop olaylı bir biçimde boşanmıştı. Sonrasında sessizliğe gömülen Tuğba Altıntop şimdilerde müzikle uğraşıyor. Ancak tüm bunlardan bir yana Tuğba Altıntop şu sıralar geçirdiği akıllara zarar değişimle gündemde. Uzun bir aradan sonra 2.Sayfa programına izleyici karşına çıkan Altıntop, son olarak Instagram'da paylaştığı pozuyla herkesi kendisine hayran bıraktı.

28.07.2022 11:02 - Son Güncelleme: 28.07.2022 11:02
Rafet El Roman başını dağlara taşlara vuruyor eski eşi Tuğba Altıntop’un son haline bakın! Bikinili pozuyla kim der iki çocuk annesi diye

1996 yılında Miss Turkey güzeli seçilen ve aynı sene Rafet El Roman'la evlenen Tuğba Altıntop, dönemin en popüler çiftleri arasında yer alıyordu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Rafet El Roman başını dağlara taşlara vuruyor eski eşi Tuğba Altıntop’un son haline bakın! Bikinili pozuyla kim der iki çocuk annesi diye

Ancak Su Elnur ve Şevval Su isminde iki kız çocuğu olan ünlü çift, 2003 yılında olaylı bir şekilde ayrıldı. O dönem, uzun bir süre boşanma davası ve çocukların velayeti tartışıldı.

Rafet El Roman başını dağlara taşlara vuruyor eski eşi Tuğba Altıntop’un son haline bakın! Bikinili pozuyla kim der iki çocuk annesi diye

Rafet El Roman boşanma sonrası yeniden evlenirken, mankenlikle başlayan kariyerine oyunculuğu da ekleyen Tuğba Altıntop bir süre ortalarda görülmedi.

Rafet El Roman başını dağlara taşlara vuruyor eski eşi Tuğba Altıntop’un son haline bakın! Bikinili pozuyla kim der iki çocuk annesi diye

Daha sonra mankenliği bırakan ve şarkıcılığa soyunan Altıntop, 2007 yılında "Sana Söylüyorum" albümü ile müzik kariyerine başladı.

Rafet El Roman başını dağlara taşlara vuruyor eski eşi Tuğba Altıntop’un son haline bakın! Bikinili pozuyla kim der iki çocuk annesi diye

Hem özel hayatı hem kariyeriyle sık sık adından söz ettiren Altıntop, şimdi ise son haliyle gündem oldu. Ünlü şarkıcının inanılmaz değişimini görenler ise "Kim der iki çocuk annesi" yorumunda bulundu.

SON DAKİKA