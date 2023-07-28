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Rafet El Roman 24 yaş küçük sevgilisiyle plajda yakalandı! Hem gizemli aşkı hem son hali dikkat çekti! “Fit halinden eser yok”

Eski eşi Tuğba Altıntop ile yaptığı evlilikten iki kızı olan Rafet El Roman, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Bir süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşayan şarkıcı, geçen günlerde 24 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez kameralara yansımış ve "İlişkimiz yeni değil" demişti. Ünlü şarkıcı, şimdi ise sevgilisiyle Bodrum plajlarında görüntülendi. Şarkıcının gizemli sevgilisi fit hali ile dikkat çekerken Rafet El Roman'ın kilo aldığı gözlendi. İşte o görüntüler...

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023, 10:31 Güncelleme 28 Temmuz 2023, 10:43
Rafet El Roman 24 yaş küçük sevgilisiyle plajda yakalandı! Hem gizemli aşkı hem son hali dikkat çekti! “Fit halinden eser yok” 1

Tuğba Altıntop ile 1996-2002 yılları arasında evli kalan Rafet El Roman, 2014'te evlendiği Ceren Kaplakarslan ile 2017'de boşanmıştı.

Rafet El Roman 24 yaş küçük sevgilisiyle plajda yakalandı! Hem gizemli aşkı hem son hali dikkat çekti! “Fit halinden eser yok” 2

Bir süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşayan şarkıcı, geçen günlerde 24 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez kameralara yansımış ve "İlişkimiz yeni değil" demişti.

Rafet El Roman 24 yaş küçük sevgilisiyle plajda yakalandı! Hem gizemli aşkı hem son hali dikkat çekti! “Fit halinden eser yok” 3

Neşesinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen iki çocuk babası El Roman, baş başa tatile çıktıklarını belirterek, "Tatilimiz çok güzel gidiyor, her şey yolunda" açıklamasını yapmıştı.

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