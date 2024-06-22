Rachel Araz'ın evine bakın! Sinema salonu bile var! Her köşesi zevkle döşenmiş! İçinde yok yok

Ünlü fenomen Rachel Araz, tarzı ve gündelik yaşamıyla sıkça gündeme geliyor. Instagram hesabında paylaştığı pozlarla büyük beğeni toplayan Araz'ın evi de görenleri şaşkına çevirdi. İşte Araz'ın İstanbul'da yeşillikler içinde malikaneyi andıran kocaman bir korusu ve bahçesi olan büyüleyici evi...