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Rachel Araz'ın evine bakın! Sinema salonu bile var! Her köşesi zevkle döşenmiş! İçinde yok yok

Ünlü fenomen Rachel Araz, tarzı ve gündelik yaşamıyla sıkça gündeme geliyor. Instagram hesabında paylaştığı pozlarla büyük beğeni toplayan Araz'ın evi de görenleri şaşkına çevirdi. İşte Araz'ın İstanbul'da yeşillikler içinde malikaneyi andıran kocaman bir korusu ve bahçesi olan büyüleyici evi...

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 14:50 Güncelleme 22 Haziran 2024, 15:05
Rachel Araz’ın evine bakın! Sinema salonu bile var! Her köşesi zevkle döşenmiş! İçinde yok yok 1

İş insanı Sami Kiresepi ile evli olan fenomen Rachel Araz sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

Rachel Araz’ın evine bakın! Sinema salonu bile var! Her köşesi zevkle döşenmiş! İçinde yok yok 2

Instagram hesabında 1 milyon takipçisi bulunan ünlü fenomen geçtiğimiz yıl ailesiyle Kemerburgaz'da taş eve taşınmıştı.

Rachel Araz’ın evine bakın! Sinema salonu bile var! Her köşesi zevkle döşenmiş! İçinde yok yok 3

ŞATOYA BENZETİLDİ

Saray kadar büyük olan bu ev korusu, bahçesi, havuzu ve geniş iç alanıyla Araz'ın takipçileri tarafından şatoya benzetilmişti.

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