Rachel Araz'ın evine bakın! Sinema salonu bile var! Her köşesi zevkle döşenmiş! İçinde yok yok

Ünlü fenomen Rachel Araz, tarzı ve gündelik yaşamıyla sıkça gündeme geliyor. Instagram hesabında paylaştığı pozlarla büyük beğeni toplayan Araz'ın evi de görenleri şaşkına çevirdi. İşte Araz'ın İstanbul'da yeşillikler içinde malikaneyi andıran kocaman bir korusu ve bahçesi olan büyüleyici evi...
İş insanı Sami Kiresepi ile evli olan fenomen Rachel Araz sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.
Instagram hesabında 1 milyon takipçisi bulunan ünlü fenomen geçtiğimiz yıl ailesiyle Kemerburgaz'da taş eve taşınmıştı.
ŞATOYA BENZETİLDİ
Saray kadar büyük olan bu ev korusu, bahçesi, havuzu ve geniş iç alanıyla Araz'ın takipçileri tarafından şatoya benzetilmişti.