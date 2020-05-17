RAMAZAN İMSAKİYE
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Rachel Araz Kiresepi'ni dolabı servet değerinde! 100 metrekare giyinme odasına...

Rachel Araz Kiresepi'nin gardırobunda bulunan küçük bir servet değerindeki kıyafetleri dikkat çekti. Sosyetik güzel Rachel Araz, Pelin Kaya'nın YouTube'daki programında lüks bir giyim mağazasını andıran gardırobunu tanıttı. Ünlü markalardan oluşan kıyafetleri, ayakkabı ve çantalarıyla neredeyse 5 milyon TL'lik parçaların olduğu 100 metrekare bir giyim odasına sahip olan stil ikonu ve sosyal medya fenomeni Araz, şaşırttı. Daha önceki evinden de giyinme odasına sığamadığı için taşındığı iddia edilen Araz'ın eski evinde, giyinme odasını çok beğendiği için Danla Bilic oturuyor. Rachel Araz Kiresepi kimdir?

17.05.2020 15:18 - Son Güncelleme: 17.05.2020 15:18
Rachel Araz Kiresepi'ni dolabı servet değerinde! 100 metrekare giyinme odasına...

Sosyetik güzel Rachel Araz, Pelin Kaya'nın YouTube'daki programında lüks bir giyim mağazasını andıran gardırobunu tanıttı.
Ünlü markalardan oluşan kıyafetleri, ayakkabı ve çantalarıyla neredeyse 5 milyon TL'lik parçaların olduğu 100 metrekare bir giyim odasına sahip olan Araz, şaşırttı.

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Rachel Araz Kiresepi'ni dolabı servet değerinde! 100 metrekare giyinme odasına...

Renkli parçaları özellikle neonları çok sevdiğini söyleyen Rachel, alışveriş yaparken buna dikkat ettiğini hatta kimsenin tercih etmediği renkleri aldığını söyledi.

Rachel Araz Kiresepi'ni dolabı servet değerinde! 100 metrekare giyinme odasına...

Şeffaf ayakkabılarının bu sezonki favorileri olduğunu söyleyen Araz, aldığı bir çok kıyafeti henüz giyemediğini de dile getirdi.
Kaya'nın dolabındaki en eski parçaları sormasına üzerine annesinin çantalarını gösteren Araz, şöyle dedi:

Rachel Araz Kiresepi'ni dolabı servet değerinde! 100 metrekare giyinme odasına...

"Aslında kıyafetler de var. Çok güzel gömlekler, döpiyesler var. Ama onları çok iyi saklıyorum, bir şey olacak diye giymeye korkuyorum. Ancak çanta ve takıları kombinlerime uyarsa sık sık kullanıyorum" dedi.

Rachel Araz Kiresepi'ni dolabı servet değerinde! 100 metrekare giyinme odasına...

Kullanmadığı eşyalar için de 3 farklı yol izlediğini söyleyen Rachel, bazılarını verdiğini, bazılarını bağışladığını bazılarını da sattığını anlattı.

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