Rachel Araz Kiresepi'ni dolabı servet değerinde! 100 metrekare giyinme odasına...
Rachel Araz Kiresepi'nin gardırobunda bulunan küçük bir servet değerindeki kıyafetleri dikkat çekti. Sosyetik güzel Rachel Araz, Pelin Kaya'nın YouTube'daki programında lüks bir giyim mağazasını andıran gardırobunu tanıttı. Ünlü markalardan oluşan kıyafetleri, ayakkabı ve çantalarıyla neredeyse 5 milyon TL'lik parçaların olduğu 100 metrekare bir giyim odasına sahip olan stil ikonu ve sosyal medya fenomeni Araz, şaşırttı. Daha önceki evinden de giyinme odasına sığamadığı için taşındığı iddia edilen Araz'ın eski evinde, giyinme odasını çok beğendiği için Danla Bilic oturuyor. Rachel Araz Kiresepi kimdir?
17.05.2020 15:18
- Son Güncelleme: 17.05.2020 15:18
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