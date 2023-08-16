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Programı yayından kaldırılan Serap Paköz son haliyle şaşırttı sonunda yüzü oturdu! Seda Sayan estetiği yaptırmış başı epey ağrımıştı

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren sunucu Serap Paköz'ün artık eski halinden eser yok. Estetik operasyonlar sonrası sosyal medyada pek çok eleştiriye maruz kalan ve sonrasında çileden çıkan, programının yayından kaldırıldığı iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Serap Paköz'ün son hali, görenleri şaşkına çeviriyor ve paylaşımları sosyal medyada yorum yağmuruna tutuluyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Ağustos 2023, 09:45 Güncelleme 15 Aralık 2023, 08:36
Programı yayından kaldırılan Serap Paköz son haliyle şaşırttı sonunda yüzü oturdu! Seda Sayan estetiği yaptırmış başı epey ağrımıştı 1

Programının yayından kaldırıldığı iddia edilen Serap Paköz'ün son hali görenleri şaşkına çeviriyor.

Programı yayından kaldırılan Serap Paköz son haliyle şaşırttı sonunda yüzü oturdu! Seda Sayan estetiği yaptırmış başı epey ağrımıştı 2

Sosyal medyada yer alan bir iddiaya göre ise Paköz'ün, hafta içi her gün sunuculuğunu üstlendiği programı yayından kaldırıldı.

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Programı yayından kaldırılan Serap Paköz son haliyle şaşırttı sonunda yüzü oturdu! Seda Sayan estetiği yaptırmış başı epey ağrımıştı 3

Konu hakkında Paköz'den bir açıklama gelmedi.

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