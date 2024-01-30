Program bitti kavga bitmedi "Seren Serengil'de mantık sıfır mantıksız kafası çalışmıyor" Bircan Bali'den eski partnerine bombalar

Bir dönemin ekran partnerleri Seren Serengil ile Bircan Bali arasında sular durulmuyor... Uzun bir süre Söylemezsem Olmaz'da partnerlik yapan Seren Serengil ile Bircan Bali'nin arası açılmış, iş canlı yayında kavgaya dönüşmüş, programdan ayrılan Seren Serengili yine programdan ayrılan Bircan Bali'ye gönderme yapmıştı. Bali'den karşı hamle gecikmedi.
Sunduklaro program boyunca yıldızları barışmayan partnerler Seren Serengil ile Bircan Bali arasında kavga bitmiyor.
Bu kez Bircan Bali bombaladı Serengil'i. Bali'nin açıklamalarından satır başları ise şöyle;
"Biz hep anlaştık. Seren Serengil kalbi ağzında doğmuş biri. Ona mantığınla hiçbir şey yaptıramazsın. Seren'de mantık sıfır. Mantıksız... Seren'in sadece kalbi çalışıyor, kafası çalışmıyor. Kafasının çalıştığı noktalarda afallıyor."