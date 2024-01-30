Program bitti kavga bitmedi "Seren Serengil'de mantık sıfır mantıksız kafası çalışmıyor" Bircan Bali'den eski partnerine bombalar

"Biz hep anlaştık. Seren Serengil kalbi ağzında doğmuş biri. Ona mantığınla hiçbir şey yaptıramazsın. Seren'de mantık sıfır. Mantıksız... Seren'in sadece kalbi çalışıyor, kafası çalışmıyor. Kafasının çalıştığı noktalarda afallıyor."