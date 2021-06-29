"Prim için yapıyorum, mutlu olsunlar!" diyen Hayrettin Onur Karaoğuz'dan bomba Survivor itirafı!
"Prim için yapıyorum, mutlu olsunlar!" diyen Hayrettin Onur Karaoğuz'dan bomba Survivor itirafı! Komedyen, YouTuber, oyuncu ve viral videoların vazgeçilmez adresi Hayrettin Onur Karaoğuz, Bi' Başka'da İrem Erbaş'ın konuğu oldu. Hayrettin, Survivor macerasından rol aldığı Kalk Gidelim adlı diziye, viral olan videolarından müzik kariyerine kadar birçok farklı konuda samimi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Ünlü YouTuber, Bi' Başka'da, sosyal medyada viral olan videoların kahramanlarıyla bir araya gelerek yeni videolar üretmesine 'prim' gözüyle bakan izleyiciye de cevap verdi. Hayrettin "Prim için yapıyorum (!) :) Mutlu olsunlar… Ben onların niyetini anlıyorum. Ama kaçırılan konu şu, ortaya çıkan her fenomenle video çekmiyorum ben. Malzemesi varsa ve komikse yapıyorum. Ve mütevazı olamayacağım bu işi güzel yapıyoruz" dedi.
Ada sonrası yaşam nasıl gidiyor? Pandemi sürecini nasıl geçiriyorsunuz?
Adada da çok kalmadığım için benim için sonrası yok aslında. Ben totalde bir buçuk ay falan kaldım. Tam alıştım derken bitti. Ama çok değişik bir tecrübe edindim. Benim zaten birincilik, ilk 3'e girme gibi hedeflerim yoktu. Amacım vardı. İnsanlara görmediği Hayrettin'i göstermek için gittim. Videolardakiyle gerçek hayattaki Hayrettin'in benziyor olması can sıkıcı olur. Sürekli sokakta şaka yapan bir adam olamam ben sonuçta. Ben daha sakin, daha pozitif, daha motivasyon üzerine düşünen bir adamım. Bu yönümü de gösterdiğimi düşünüyorum. Bir günde 3 oyun kaybeden arkadaşıma bile "Çok iyi oynadın" demişim. Hâlbuki alakası yok. Ama düşmemeyi, kafayı kaldırmayı, pes etmemeyi seviyorum. Kendim oldum adada, kendimi yansıttım.
"TELEVİZYONDA NE İZLİYORSANIZ 3-4 KATI ZOR"
Adada daha uzun süre kalmak ister miydiniz?
Benim için yeterliydi. Tam alıştım bitti dedim ama bu devam etmek istiyorum anlamına gelmesin. Tabii çok büyük prodüksiyondu. Kamera arkasından kamera önüne büyük bir iş. Kolay olmayan bir iş. Buradan da Acun Medya ekibini tebrik ediyorum. Televizyondan ne izliyorsanız 3-4 katı zor. Bu güzel işin içinde olmaktan mutluluk duydum.
"DİZİYE BAŞLADIM, INSTAGRAM TAKİPÇİLERİM AZALDI"
Kalk Gidelim'de 'Ercan' karakterine hayat verdiniz 105 bölüm boyunca. O dönemde YouTube'u boşlamak zorunda kaldınız. YouTube'tan uzaklaşarak geleneksel medyada yer almak size neler getirdi, sizden neler götürdü?
Öncelikle Instagram'dan götürdü. Takipçilerim gitti. Teşekkürler geleneksel medya :) Benim ilk dizimdi bu. Çok heyecanlıydım. Olaylar nasıl gelişecek bilmiyordum. Sokakta farkını çok gördüm. 60-70 yaşındaki teyze ve amcalar beni Ercan diye çağırıyordu. YouTube'ta bu kitleye hitap etmem imkânsızdı. Bu diziyle birlikte o kesim tarafından da tanındım. Ve bu kitle YouTube videolarımı da izlemeye başladı :) İki tarafı harmanladım diyelim. Kalk Gidelim bana çok güzel dostluklar da kazandırdı. Muğla gibi harika bir şehirle tanıştım. YouTube'a çok ara verdim tabii bu süreçte. Abonelerde çok büyük bir düşüş olmadı Allah'tan. İki buçuk seneye yakın çok nadir video paylaştım. Ama Survivor bittikten sonra YouTube'a geri döndüm tamamıyla. YouTube'u çok özlemişim. Her hafta video koyma zorunluluğum yok. Ben Hayrettin seyircisine her hafta video mu vereyim yoksa belirli aralıklarla onların eğlenebileceği videolar mı vereyim? Ben ikincisini tercih ediyorum. Ara verip döndükten sonra kaldığımız yerden devam ettik abonelerimizle.