“Prenses erkek” polemiğine Sinan Akçıl’dan sert tepki: “Türk milleti sevmez”

Son günlerin en hararetli sosyal medya tartışmalarından biri olan "prenses erkek" polemiği artık influencer'ların ötesine geçip ünlüleri de içine çekmiş durumda. Hesap ödetmeyi bekleyen, alınganlık yapan ya da direksiyonu partnerine bırakarak yan koltukta konfor arayan erkekler için kullanılan bu tanım dijital ortamda hızla yayılırken ünlü şarkıcı Sinan Akçıl da konuyla ilgili tepkisini gösterdi.

Prenses erkek tartışması son günlerde öyle genişledi ki artık sosyal medya kullanıcılarından ünlülere kadar herkesin gündemine girmiş durumda.

Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Ömer Karahan şu ifadeleri kullandı:

Son dönemde tüm kadınların arasında 'Prenses erkek' geyiği dönüyor. Kadınlar ağız birliği etmişçesine bu tarz erkeklerden dert yanıyor, yaka silkiyor.

Peki nedir prenses erkek? Gittiği yerlerde hesabı karşı tarafın ödemesini bekleyen, naz yapan, kızdığı zaman trip atan, karısına ya da sevgilisine araba sürdürüp yan koltuğa kurulan erkekler için bu benzetme yapılıyor.

Geçenlerde bir davette karşılaştığımız Sinan Akçıl ile de bu konunun geyiğini yaptık. Kendisine konu hakkındaki düşüncelerini sordum.

Akçıl, derinlemesine bildiği bu konu hakkında çok güzel tespitlerde bulundu: "Bu sıfat, kadınların daha çok ince tavırlı, ürkek ve feminen olanlar için kullandıkları bir karakter tanımı. Prenses erkeklerin illa taç takıp, pelerin giymesine gerek yok.

Etraftaki takım elbiseli birçok erkek de bu tanımlamaya uyuyor. Sevdiği kadının elinden tutup sahip çıkmayan, bir kadını evinden almak yerine buluşma yerinin konumunu atan adamlar da bu tanımın içine giriyor.

Daha yaşlı olanlar da benim için kraliçe erkektir. Fakat hemen belirteyim sadece kadınlar değil Türk toplumu da böyle adamları sevmez. Çünkü Türk milleti, kıvıran, trip atanları değil adam gibi adamları sever!" Doğru söze ne denir ki...

(Fotoğraflar: Instagram, Takvim Foto Arşiv)