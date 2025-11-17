“Prenses erkek” polemiğine Sinan Akçıl’dan sert tepki: “Türk milleti sevmez”
Son günlerin en hararetli sosyal medya tartışmalarından biri olan "prenses erkek" polemiği artık influencer'ların ötesine geçip ünlüleri de içine çekmiş durumda. Hesap ödetmeyi bekleyen, alınganlık yapan ya da direksiyonu partnerine bırakarak yan koltukta konfor arayan erkekler için kullanılan bu tanım dijital ortamda hızla yayılırken ünlü şarkıcı Sinan Akçıl da konuyla ilgili tepkisini gösterdi.
