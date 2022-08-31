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Prenses Diana'nın ölümündeki en büyük sır perdesi! Dünyanın en çok fotoğrafı çekilen kadını hakkında tüm bildiklerinizi unutun

31 Ağustos 1997'de sevgilisi Dodi El Fayed ile birlikte Paris'te geçirdiği trafik kazasında ölen Diana Spencer attığı her adım takip ediliyor, hareketlerinden stiline her detayı anbean takip ediliyordu. Milyonlarca kişi tarafından izlenen cenaze töreninin ardından akıllarda tek bir soru işareti vardı; Prenses (Lady) Diana Spencer neden öldü? O gün olay yerine gelen ilk acil servis üyelerinden biri olan itfaiyeci Xavier Gourmelon tarafından açıklanan Diana'nın son sözleri, ölümünün 25. yılında bir kez daha gündeme geldi.

31.08.2022 15:53 - Son Güncelleme: 31.08.2022 15:53
Prenses Diana’nın ölümündeki en büyük sır perdesi! Dünyanın en çok fotoğrafı çekilen kadını hakkında tüm bildiklerinizi unutun

'Halkın Prensesi', 31 Ağustos 1997 yılında trajik kaza meydana geldiğinde, Mısırlı milyarder Mohamed El-Fayed'in oğlu Dodi El-Fayed ile birlikte bir Mercedes S-280'in arka koltuğunda oturuyordu. Diana'nın koruması Trevor Rees-Jones ise, ön tarafta, sürücü Henri Paul'ün yanındaydı.

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Prenses Diana’nın ölümündeki en büyük sır perdesi! Dünyanın en çok fotoğrafı çekilen kadını hakkında tüm bildiklerinizi unutun

Paul, prenses ve sevgilisi El-Fayed'i görüntülemeye çalışan paparazilerden uzaklaşmaya çalışırken yolu şaşırdı ve Paris'teki Pont d'Alma tünelinde saate 70 km hızla giderken kaza yaptı.

Prenses Diana’nın ölümündeki en büyük sır perdesi! Dünyanın en çok fotoğrafı çekilen kadını hakkında tüm bildiklerinizi unutun

SON SÖZLERİ TEKRAR GÜNDEME GELDİ

Neredeyse 25 yıl önce onu kurtarmaya çalışan ve olay yerine koşan ilk acil servis üyelerinden itfaiyeci Xavier Gourmelon tarafından paylaşılan Diana'nın üzücü son sözleri, Galler Prensesi'nin doğum gününe haftalar kala bir kez daha gündeme geldi.

Olay yerine ilk geldiğinde kazanın kurbanlarının kim olduğuna dair hiçbir fikrinin olmadığını itiraf eden itfaiyeci, daha önce The Sun'a konuşarak şu ifadeleri kullandı:

Prenses Diana’nın ölümündeki en büyük sır perdesi! Dünyanın en çok fotoğrafı çekilen kadını hakkında tüm bildiklerinizi unutun

Araba berbat durumdaydı ve onunla herhangi bir trafik kazasıyla ilgileneceğimiz gibi ilgilendik. Benim için bu sadece sıradan bir trafik kazasıydı, acil servislerin uğraşması gereken birçok kazadan biriydi ve olağan sebepler, hız ve sarhoş bir sürücüydü. Prensesin sağ omzunda hafif bir yara olduğunu görebiliyordum ama bunun dışında önemli bir şey yoktu. Üzerinde hiç kan yoktu.

Prenses Diana’nın ölümündeki en büyük sır perdesi! Dünyanın en çok fotoğrafı çekilen kadını hakkında tüm bildiklerinizi unutun

"ELİNİ TUTTUM VE SAKİN OLMASINI SÖYLEDİM"

Sözlerine, "Elini tuttum ve ona sakin olmasını ve hareketsiz kalmasını söyledim, yardım etmek için orada olduğumu söyledim ve ona güvence verdim" şeklinde devam eden Gourmelon, Diana'nın son sözlerinin ise, "Tanrım, ne oldu?" diye sormak olduğunu söyledi.

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