Prenses Diana ve Kraliçe Elizabeth’in adını aldı! Meghan Markle ile Prens Harry'nin kızı 'prenses' olmak için ölüm haberini bekleyecek

2020'nin başlarında Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'deki malikanelerinde sık sık kavga ettikleri iddia edilen İngiliz kraliyet ailesinin en "olaylı" üyeleri Prens Harry ile Meghan Markle, ikinci kez bebek sahibi oldu. Kısa bir süre önce iki yaşına giren Archie Harrison Mountbatten Windsor adında bir erkek çocukları olan çift, kızlarına Lilibet Diana Mountbatten-Windsor adını verdi. Prens Harry ile Meghan Markle'ın yeni dünyaya gelen kızı Lilibet Diana, "prenses" olmak için ölüm haberini bekleyecek.

07.06.2021 12:13 - Son Güncelleme: 07.06.2021 12:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





