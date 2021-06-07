Prenses Diana ve Kraliçe Elizabeth’in adını aldı! Meghan Markle ile Prens Harry'nin kızı 'prenses' olmak için ölüm haberini bekleyecek
2020'nin başlarında Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'deki malikanelerinde sık sık kavga ettikleri iddia edilen İngiliz kraliyet ailesinin en "olaylı" üyeleri Prens Harry ile Meghan Markle, ikinci kez bebek sahibi oldu. Kısa bir süre önce iki yaşına giren Archie Harrison Mountbatten Windsor adında bir erkek çocukları olan çift, kızlarına Lilibet Diana Mountbatten-Windsor adını verdi. Prens Harry ile Meghan Markle'ın yeni dünyaya gelen kızı Lilibet Diana, "prenses" olmak için ölüm haberini bekleyecek.
KRALİÇE'Yİ YAKIN AİLE ÜYELERİ DE BU İSİMLE ÇAĞIRIYOR
Ailesinin "Lili" adıyla çağıracağı bebeğin ilk adı Lilibet, büyük babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth'ten geliyor. Kraliçe'yi çok yakın aile üyeleri bu isimle çağırıyor. Diana ise Prens Harry'nin annesi Diana'dan geliyor. Lili Bebek, geçtiğimiz mart ayında yayınlanan Oprah Winfrey röportajında ileri sürdükleri nedeniyle dünya gündeminin ilk sıralarına oturan Prens Harry ile Meghan Markle'ın yine konuşulmasını sağladı.
UNVAN İÇİN CHARLES'IN TAHTA ÇIKMASI GEREK
Hemen bu sorunun yanıtına bakalım: Lilibet Diana, şu anda "otomatik olarak" prenses olamıyor. Tıpkı ağabeyi Archie'nin "prens" unvanını alamadığı gibi. Bunun için belirsiz bir süre beklemesi gerekecek. Üstelik bekleyeceği de bütün aileyi yasa boğacak bir ölüm haberi.