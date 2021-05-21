Prenses Diana Spencer neden öldü? İngiltere fena çalkalanıyor! BBC'nin Prenses Diana röportajı çeyrek asır sonra depreme yol açtı
İngiltere fena çalkalanıyor! BBC'nin Prenses Diana röportajı ceyrek asır sonra depreme yol açtı. Prenses Diana Spencer neden öldü? BBC'nin "Hayatını mahvetti" suçlaması ortalığı karıştırdı! İtiraf, intihar, üç kişilik evlilik daha birçok iddia ile yıllarca akıllarda soru işareti olarak kalan Lady Diana... 'Bu evlilikte üç kişiyiz' cümlesiyle hafızalara kazınan röportaj için çeyrek asır sonra gelen 'tam ve koşulsuz' özür, Kraliyet ailesinde depreme yol açtı. Prens William ve Harry peş peşe açıklamalar yaptı. 31 Ağustos 1997'de sevgilisi Dodi El Fayed ile birlikte Paris'te geçirdiği trafik kazasında ölen Diana Spencer'ın attığı her adım takip ediliyor, hareketlerinden stiline her detayı anbean takip ediliyordu. Milyonlarca kişi tarafından izlenen cenaze töreninin ardından akıllarda tek bir soru işareti vardı; Prenses (Lady) Diana Spencer neden öldü? İşte Prenses Diana'nın ölümü ve hayatına ilişkin çarpıcı iddialar..
İngiliz gazeteleri "BBC'nin yalanlarının Prenses Diana'nın hayatını mahvettiği" suçlamasını manşetlerine taşıdı. İngiltere'de 26 yıl önce BBC'nin Panorama programında, gazeteci Martin Bashir tarafından, o sırada tahtın varisi Prens Charles'ın eşi olan Prenses Diana ile yapılan bir mülakatla ilgili suçlamaların incelendiği bağımsız soruşturma sonuçlandı.
BBC Genel Müdürü Tim Davie, raporun BBC'nin hatalarını açıklıkla ortaya koyduğunu söyledi ve bulguların tamamını kabul ettiklerini söyledi. Mülakatın alınışı ve yayınlanışı sürecini masaya yatıran raporda, Galler Prensesi Diana'nın BBC'ye bir mülakat vermeye istekli olduğu, fakat bu mülakatın sözünün alınması sürecinde BBC'nin "özelliği olan yüksek dürüstlük ve şeffaflık standartlarının gerisinde kaldığı" kaydedildi.