Prenses Diana Spencer neden öldü? İngiltere fena çalkalanıyor! BBC'nin Prenses Diana röportajı çeyrek asır sonra depreme yol açtı

İngiltere fena çalkalanıyor! BBC'nin Prenses Diana röportajı ceyrek asır sonra depreme yol açtı. Prenses Diana Spencer neden öldü? BBC'nin "Hayatını mahvetti" suçlaması ortalığı karıştırdı! İtiraf, intihar, üç kişilik evlilik daha birçok iddia ile yıllarca akıllarda soru işareti olarak kalan Lady Diana... 'Bu evlilikte üç kişiyiz' cümlesiyle hafızalara kazınan röportaj için çeyrek asır sonra gelen 'tam ve koşulsuz' özür, Kraliyet ailesinde depreme yol açtı. Prens William ve Harry peş peşe açıklamalar yaptı. 31 Ağustos 1997'de sevgilisi Dodi El Fayed ile birlikte Paris'te geçirdiği trafik kazasında ölen Diana Spencer'ın attığı her adım takip ediliyor, hareketlerinden stiline her detayı anbean takip ediliyordu. Milyonlarca kişi tarafından izlenen cenaze töreninin ardından akıllarda tek bir soru işareti vardı; Prenses (Lady) Diana Spencer neden öldü? İşte Prenses Diana'nın ölümü ve hayatına ilişkin çarpıcı iddialar..

21.05.2021 09:38 - Son Güncelleme: 21.05.2021 09:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





